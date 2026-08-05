गंगा का बढ़ता जलस्तर बना हजारों लोगों की चिंता का कारण
खादर के दो दर्जन से अधिक गांवों पर बाढ़ का खतरा गंगा का बढ़ता जलस्तर बना हजारों लोगों की चिंता का कारण गंगा का बढ़ता जलस्तर बना हजारों लोगों की चिंता
लक्सर, संवाददाता। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लक्सर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर सीजन में पहली बार 292.50 मीटर तक पहुंचने से खादर क्षेत्र के 25 से अधिक गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने गंगा किनारे बसे गांवों की निगरानी बढ़ा दी है। बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कर्मचारियों को चौबीसों घंटे मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में लगातार जलस्तर पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में बचाव कार्य शुरू किया जा सके।
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