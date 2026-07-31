Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गंगा के जलस्तर बढ़ने से खादर में हलचल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

गंगा का जल स्तर बढ़ने से खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तहसील प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरती है, और एसडीएम ने संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। सभी संबंधित विभागों को लोगों को जागरूक करने और हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

गंगा के जलस्तर बढ़ने से खादर में हलचल

गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ के खतरे को लेकर तहसील प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। बाढ़ राहत चौकियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। एसडीएम श्रीराम सिंह ने तहसीलदार पवन कुमार के साथ मिलकर बाढ़ संभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने लेखपालों समेत राजस्व टीम को बाढ़ संभावित गांवों की स्थिति पर बारीकी से नजर रखकर इसकी रिपोर्ट भेजने की हिदायत दी है। एसडीएम ने बाढ़ संभावित गांवों में रहने वालों को भी पूरी तरह चौकसी बरतकर सतर्क रहने का निर्देश दिया है, वहीं जरूरत पड़ने पर लोगों को आवागमन के लिए नाव मुहैया कराने का भरोसा भी दिया है।एसडीएम

ये भी पढ़ें:गंगा के बढ़ते जलस्तर से प्रशासन अलर्ट, खादर में बढ़ी चिंता

ने बताया कि खादर क्षेत्र के गांव आलमपुर,एदलपुर, प्रसादीपुर, हकीमपुर गांवड़ी, कुतुबपुर, जमालपुर, खानपुर, माकनपुर, सैदपुर, मुकीमपुर, झड़ीना, अब्दुल्लापुर- इनायतपुर, कोथला खादर, अब्दुल्लापुर, नक्का कुआं गढ़- रामपुर, न्यामतपुर, मुहम्मदपुर, शाकरपुर, मीरा रेती गढ़- लठीरा, गढ़ खादर, गड़ावली, नयाबांस, बख्तावरपुर। आलमगीरपुर, चित्तौड़ा मोहिउद्दीनपुर, मुहम्मदपुर खादर, सालाबाद, बागड़पुर, पलवाड़ा, आलमनगर खादर, नवादा खुर्द खादर को बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई है जिससे निरंतर नजर रखी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि वह गांवों में पहुंच कर बीमारी के संबंध में लोगों को जागरूक कर बीमार लोगों का उपचार कराए। उन्होंने बताया कि बिजनौर बैराज से करीब एक लाख नब्बे हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जबकि शुक्रवार की शाम पांच बजे तक गंगा का जलस्तर 198.50 मीटर तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि बिजनौर बैराज से छोड़े गया पानी शनिवार तक ब्रजघाट पहुंच जाएगा, जिसके बाद जलस्तर में ओर बढ़़ोतरी होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 12 सेमी ऊपर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News Ganga Hapur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।