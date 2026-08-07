Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गंगा के जलस्तर में फिर बढ़ोतरी, कटान तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

गंगा के जलस्तर में फिर बढ़ोतरी, कटान तेज

गंगा के जलस्तर में फिर बढ़ोतरी, कटान तेज
गंगा के जलस्तर में फिर बढ़ोतरी, कटान तेज

अहार क्षेत्र में शुक्रवार से गंगा के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर गंगा के जलस्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। पिछले एक सप्ताह से गंगा उफान पर है, जिसके चलते गंगा किनारे बसे गांवों के ग्रामीणों और किसानों की चिंता बढ़ गई है। बढ़ते जलस्तर के साथ सिद्ध बाबा गंगा घाट पर कटान भी तेज हो गया है। घाट के आसपास गंगा लगातार कटाव कर रही है, जिससे ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में भय बना हुआ है।प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा लोगों को गंगा के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

ये भी पढ़ें:Hapur News: खादर क्षेत्र का एसडीएम ने किया निरीक्षण

गंगा के बढ़ते जलस्तर का सबसे अधिक असर किनारे खेतों में खड़ी फसलों पर पड़ रहा है। जलभराव और कटान की आशंका को देखते हुए किसानों ने कच्ची फसलों को काटकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शुरू कर दिया है। गांव औरंगाबाद तहारपुर निवासी किसान अशोक राणा ने बताया कि उन्होंने करीब डेढ़ एकड़ भूमि में बाजरा की फसल लगाई थी। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता देख उन्होंने फसल के पूरी तरह पकने का इंतजार नहीं किया और कच्ची फसल को काटकर घर ले जाना शुरू कर दिया है। वहीं, गंगा स्नान के लिए अहार क्षेत्र में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी बढ़े हुए जलस्तर के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा को देखते हुए सिद्ध बाबा गंगा घाट पर स्नान पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। जबकि अवंतिका देवी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं को बेरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करने की अनुमति दी जा रही है।

ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: गंगा का जलस्तर चेतावनी बिन्दु से ऊपर, किसान चिंतित
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Water Level Bulandsehar Latest News Ganga अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।