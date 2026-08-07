गंगा के जलस्तर में फिर बढ़ोतरी, कटान तेज

अहार क्षेत्र में शुक्रवार से गंगा के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर गंगा के जलस्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। पिछले एक सप्ताह से गंगा उफान पर है, जिसके चलते गंगा किनारे बसे गांवों के ग्रामीणों और किसानों की चिंता बढ़ गई है। बढ़ते जलस्तर के साथ सिद्ध बाबा गंगा घाट पर कटान भी तेज हो गया है। घाट के आसपास गंगा लगातार कटाव कर रही है, जिससे ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में भय बना हुआ है।प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा लोगों को गंगा के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

गंगा के बढ़ते जलस्तर का सबसे अधिक असर किनारे खेतों में खड़ी फसलों पर पड़ रहा है। जलभराव और कटान की आशंका को देखते हुए किसानों ने कच्ची फसलों को काटकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शुरू कर दिया है। गांव औरंगाबाद तहारपुर निवासी किसान अशोक राणा ने बताया कि उन्होंने करीब डेढ़ एकड़ भूमि में बाजरा की फसल लगाई थी। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता देख उन्होंने फसल के पूरी तरह पकने का इंतजार नहीं किया और कच्ची फसल को काटकर घर ले जाना शुरू कर दिया है। वहीं, गंगा स्नान के लिए अहार क्षेत्र में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी बढ़े हुए जलस्तर के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा को देखते हुए सिद्ध बाबा गंगा घाट पर स्नान पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। जबकि अवंतिका देवी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं को बेरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करने की अनुमति दी जा रही है।