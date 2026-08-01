24 घंटे में गंगा खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर
गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान से 14 सेमी ऊपर पहुंच गया है। इसके कारण बदायूं के 36 गांवों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने सर्तकता बढ़ा दी है तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। बांधों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है।
बदायूं। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि का सिलसिला बना हुआ है। गंगा नदी में जलस्तर दो सेमी और बढ़कर खतरे के निशान से 14 सेमी ऊपर पहुंच गया है। जिसके चलते बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पहाड़ो पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गंगा नदी में हरिद्वार, बिजनौर, नरौरा से बढ़ाकर पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बाद गंगा नदी में उफान आ गया है। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद से जिले की तीन तहसील सदर, दातागंज, सहसवान के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं।जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सर्तकता बढ़ा दी है।
डीएम ने बाढ़ को लेकर सदर, दातागंज, सहसवान एसडीएम को बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।जलस्तर वृद्धि से उसहैत क्षेत्र के जटा, प्रेमी नगला, अहमदनगर बछौरा, कोनिका नगला तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इधर सहसवान तहसील क्षेत्र के तोफी नगला-औरंगाबाद मार्ग पर बाढ़ का पानी आने से पालपुर नरसेना, हुसैनपुर,नगला कोतल, औरंगाबाद, आसे नगला, खिरकवारी, जामिनी, रसूलपुर बेला, धापड़, अब्बू नगर, खुरवानपुर, नसीरपुर घोसू, नगला कोतल पूर्वी, नगला कोतल पश्चिमी समेत 60 गांवों का रास्ता बंद है। लोग जरुरी कार्य होने पर बाढ़ के पानी से निकलकर जा रहे हैं। बाढ़ खंड एक्सईएन उमेश चंद्रा ने बताया कि फ़िलहाल गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि का सिलसिला जारी है। बाढ़ आने के बाद बांधो की निगरानी बढ़ा दी गई है अभी तक सभी बांध सुरक्षित है।
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