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गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 12 सेमी ऊपर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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बदायूं। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। गंगा नदी मेंगंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 12 सेमी ऊपर

गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 12 सेमी ऊपर
गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 12 सेमी ऊपर

बदायूं। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। गंगा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से 12 सेमी ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते बाढ़ के हालात बढ़ते जा रहे हैं।बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी कर ली है। पहाड़ो पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद डैम फुल हो रहे हैं, जिसके चलते सहायक नदियों में बढ़ाकर पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है।गंगा नदी में हरिद्वार,बिजनौर, नरौरा से बढ़ाकर पानी छोड़ा गया है।इसके बाद से गन्ना नदी में उफान आ गया है।गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद से जिले की तीन तहसील सदर, दातागंज, सहसवान के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आते जा रहे हैं।निचले

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इलाकों में बसे गांवों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है,इसी प्रकार जल वृद्धि जारी रही तो अगले 24 घंटों में गांव के अंदर भी पानी भर जाएगा।जिला प्रशासन ने बाढ़ को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है।जिलाधिकारी अवनीश राय ने तीनों तहसील के एसडीएम के लिए बाढ़ क्षेत्र का भ्रमण का जायजा लेने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाये।

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