गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 12 सेमी ऊपर
बदायूं। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। गंगा नदी मेंगंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 12 सेमी ऊपर
बदायूं। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। गंगा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से 12 सेमी ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते बाढ़ के हालात बढ़ते जा रहे हैं।बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी कर ली है। पहाड़ो पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद डैम फुल हो रहे हैं, जिसके चलते सहायक नदियों में बढ़ाकर पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है।गंगा नदी में हरिद्वार,बिजनौर, नरौरा से बढ़ाकर पानी छोड़ा गया है।इसके बाद से गन्ना नदी में उफान आ गया है।गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद से जिले की तीन तहसील सदर, दातागंज, सहसवान के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आते जा रहे हैं।निचले
इलाकों में बसे गांवों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है,इसी प्रकार जल वृद्धि जारी रही तो अगले 24 घंटों में गांव के अंदर भी पानी भर जाएगा।जिला प्रशासन ने बाढ़ को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है।जिलाधिकारी अवनीश राय ने तीनों तहसील के एसडीएम के लिए बाढ़ क्षेत्र का भ्रमण का जायजा लेने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाये।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें