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गंगा का जलस्तर बढ़ा, राघोपुर में 31 मीटर के पार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण नवगछिया के तटबंध इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राघोपुर में जलस्तर 31.03 मीटर पहुंच गया है। दोनों तटबंध फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन निगरानी बढ़ा दी गई है।

गंगा का जलस्तर बढ़ा, राघोपुर में 31 मीटर के पार

नवगछिया, निज संवाददाता। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से नवगछिया के तटबंध इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। शनिवार सुबह छह बजे जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राघोपुर में गंगा का जलस्तर 31.03 मीटर पहुंच गया। इस्माईलपुर-बिंद टोली के एसपी-07 में 29.91 मीटर दर्ज किया गया। दोनों ही स्थानों पर जलस्तर तटबंध तक पहुंच गया है। दोनों तटबंध फिलहाल सुरक्षित बताए गए हैं। राघोपुर में बीते 24 घंटे में जलस्तर में 18 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। यहां चेतावनी स्तर 32.68 मीटर और खतरे का स्तर 33.68 मीटर है। काजीकोरैया-राघोपुर मार्जिनल तटबंध फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन पानी के टो तक पहुंचने के कारण निगरानी बढ़ा दी गई है。

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जलस्तर में वृद्धि

वहीं, इस्माईलपुर-बिंद टोली के एसपी-07 पर गंगा का जलस्तर 29.91 मीटर दर्ज किया गया। यहां पिछले 24 घंटे में 14 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। चेतावनी स्तर 30.60 मीटर और खतरे का स्तर 31.60 मीटर निर्धारित है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार तटबंध सुरक्षित है, लेकिन नदी का पानी तटबंध के टो को छू रहा है।

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निगरानी की स्थिति

जल संसाधन विभाग के अनुसार दोनों स्थानों पर स्थिति नियंत्रण में है। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए तटबंधों की निगरानी तेज कर दी गई है। संवेदनशील बिंदुओं पर विभागीय कर्मी लगातार नजर रख रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

गंगा का जलस्तर राघोपुर में कितना है?
गंगा का जलस्तर राघोपुर में 31.03 मीटर है।
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