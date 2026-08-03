भारत में डाटा सेंधमारी का नुकसान रिकॉर्ड स्तर पर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में साइबर हमलों का आर्थिक असर लगातार बढ़ रहा है। आईबीएम की 2026 डाटा सेंधमारी की लागत रिपोर्ट के अनुसार, देश में एक डाटा सेंधमारी की औसत लागत बढ़कर 25.5 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष के 22 करोड़ रुपये की तुलना में 15.9% अधिक है। रिपोर्ट बताती है कि कंपनियों को न केवल वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि ग्राहकों का भरोसा, कारोबारी प्रतिष्ठा और परिचालन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, डाटा सेंधमारी से होने वाले नुकसान की बढ़ती लागत की प्रमुख वजह साइबर हमलों की जटिलता, संवेदनशील जानकारी की चोरी, सिस्टम को बहाल करने में लगने वाला समय और नियामकीय अनुपालन पर बढ़ता खर्च है। एआई आधारित हमलों और रैनसमवेयर की घटनाओं ने भी जोखिम बढ़ाया है。