भारत में डाटा सेंधमारी का नुकसान रिकॉर्ड स्तर पर
भारत में साइबर हमलों का आर्थिक असर बढ़ रहा है। आईबीएम की रिपोर्ट के अनुसार, डाटा सेंधमारी की औसत लागत 25.5 करोड़ रुपये हो गई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 15.9% अधिक है। कंपनियों को वित्तीय नुकसान के साथ-साथ ग्राहकों का भरोसा, कारोबारी प्रतिष्ठा और परिचालन क्षमता भी प्रभावित हो रही है।
नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में साइबर हमलों का आर्थिक असर लगातार बढ़ रहा है। आईबीएम की 2026 डाटा सेंधमारी की लागत रिपोर्ट के अनुसार, देश में एक डाटा सेंधमारी की औसत लागत बढ़कर 25.5 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष के 22 करोड़ रुपये की तुलना में 15.9% अधिक है। रिपोर्ट बताती है कि कंपनियों को न केवल वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि ग्राहकों का भरोसा, कारोबारी प्रतिष्ठा और परिचालन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, डाटा सेंधमारी से होने वाले नुकसान की बढ़ती लागत की प्रमुख वजह साइबर हमलों की जटिलता, संवेदनशील जानकारी की चोरी, सिस्टम को बहाल करने में लगने वाला समय और नियामकीय अनुपालन पर बढ़ता खर्च है। एआई आधारित हमलों और रैनसमवेयर की घटनाओं ने भी जोखिम बढ़ाया है。
आईबीएम की सुरक्षा सलाह
आईबीएम का कहना है कि जिन कंपनियों ने एआई आधारित सुरक्षा समाधान, स्वचालित खतरा पहचान प्रणाली और मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे को अपनाया, वे डा सेंधमारी से होने वाले नुकसान को अपेक्षाकृत कम करने में सफल रहीं। दूसरी ओर, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था वाली कंपनियों को अधिक आर्थिक और परिचालन नुकसान झेलना पड़ा।
साइबर सुरक्षा की अनिवार्यता
विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते डिजिटलीकरण और क्लाउड सेवाओं के विस्तार के साथ भारतीय कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा में निवेश अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। समय पर खतरे की पहचान, कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण और नियमित सुरक्षा ऑडिट जैसे कदम भविष्य में डेटा ब्रीच की लागत कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
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