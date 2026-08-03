नशे की गिरफ्त में युवा पीढ़ी, नशा मुक्त भारत अभियान से जुडेगे नगर के जिम्मदार

जलालाबाद में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिससे युवा और स्कूली छात्र संकट में हैं। अभिभावक चिंतित हैं कि आसानी से उपलब्ध नशे से युवा भविष्य खो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान का ऐलान किया। स्थानीय समुदाय ने वार्ड स्तर पर नशे के खिलाफ अभियान चलाने की मांग की है।

जलालाबाद। नगर और आसपास के क्षेत्रों में नशे का बढ़ता कारोबार समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। गली-मोहल्लों में चोरी-छिपे बिक रहे नशीले पदार्थों की चपेट में सबसे अधिक युवा और स्कूली छात्र आ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि आसानी से उपलब्ध हो रहे नशे के कारण कई युवाओं का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है।

नशीले पदार्थों की बिक्री का प्रभाव रविवार को प्रधानमंत्री के युवाओ से संवांद के बाद नगर के जिम्मदार लोगो ने चेयरर्मन से वार्ता कर वार्ड दर वार्ड नशे के विरूद्ध व्यापक अभियान चलाने पर जोर दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर में कुछ स्थानों पर पहले गुप्त रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री की जा रही थी आज हालात ये है कि नगर के कई चैराहो पर बडी आसानी से नशे का सामान बच्चो व युवाओ को मिल जाता है। शुरुआत शौक के तौर पर करने वाले युवा धीरे-धीरे इसकी लत का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद पढ़ाई छूटना, अपराध की ओर झुकाव, पारिवारिक कलह और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं सामने आने लगती हैं।

समाज एवं विशेषज्ञों की दृष्टि विशेषज्ञों के अनुसार नशे की लत केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करती है। नशे के कारण युवाओं की कार्यक्षमता घटती है, मानसिक तनाव बढ़ता है और कई बार वे चोरी, लूट या अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं।

प्रधानमंत्री का अभियान प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रविवार को युवाओ के साथ संवाद मे नशा मुक्त भारत अभियान चलाये जाने की घोशणा नशे के विरूद्ध बडा अभियान की शुरूआत मानी जा रही है। जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और जनजागरूकता फैलाना है। हालाकि उत्तर प्रदेश सरकार भी समय-समय पर नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाने और अवैध कारोबार पर कार्रवाई के निर्देश देती रही है। लेकिन यदि स्थानीय स्तर पर नशीले पदार्थों की बिक्री जारी रहती है, तो ऐसे अभियानों की सफलता पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है।

समुदाय की भूमिका सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों का कहना है कि केवल पुलिस कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है। विद्यालयों, कॉलेजों, परिवारों और सामाजिक संस्थाओं को भी मिलकर युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना होगा। नियमित जागरूकता अभियान, काउंसलिंग और खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है।

सामाजिक स्तर पर पहल प्रधानमंत्री की इस पहल पर अब देशव्यापी अभियान नशे के विरूद्ध चलाने के लिए सामाजिक स्तर पर आगे आना होगा। भाजपा नेता बोबी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवाहन पर नगर चेयरमैन जहीर मलिक , एक्स सर्विस मैन सुभाष शर्मा, सुनहरा सिंह , कई सभासदो व नगर जिम्मेदार लोगो के साथ बैठक कर नशे के विरूद्ध अभियान मे वार्ड स्तर पर लोगों की सहभागिता के लिए व्यापक जन संपर्क अभियान चलाने की मांग की है। सभी ने एकसुर मे प्रशासन से मांग की है कि नगर में नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रह सके और नशा मुक्त भारत अभियान वास्तव में धरातल पर सफल हो सके।