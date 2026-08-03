Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नशे की गिरफ्त में युवा पीढ़ी, नशा मुक्त भारत अभियान से जुडेगे नगर के जिम्मदार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

जलालाबाद में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिससे युवा और स्कूली छात्र संकट में हैं। अभिभावक चिंतित हैं कि आसानी से उपलब्ध नशे से युवा भविष्य खो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान का ऐलान किया। स्थानीय समुदाय ने वार्ड स्तर पर नशे के खिलाफ अभियान चलाने की मांग की है।

नशे की गिरफ्त में युवा पीढ़ी, नशा मुक्त भारत अभियान से जुडेगे नगर के जिम्मदार

जलालाबाद। नगर और आसपास के क्षेत्रों में नशे का बढ़ता कारोबार समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। गली-मोहल्लों में चोरी-छिपे बिक रहे नशीले पदार्थों की चपेट में सबसे अधिक युवा और स्कूली छात्र आ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि आसानी से उपलब्ध हो रहे नशे के कारण कई युवाओं का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है।

ये भी पढ़ें:नशा मुक्त भारत का संकल्प, युवाओं ने ली बदलाव की शपथ

नशीले पदार्थों की बिक्री का प्रभाव

रविवार को प्रधानमंत्री के युवाओ से संवांद के बाद नगर के जिम्मदार लोगो ने चेयरर्मन से वार्ता कर वार्ड दर वार्ड नशे के विरूद्ध व्यापक अभियान चलाने पर जोर दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर में कुछ स्थानों पर पहले गुप्त रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री की जा रही थी आज हालात ये है कि नगर के कई चैराहो पर बडी आसानी से नशे का सामान बच्चो व युवाओ को मिल जाता है। शुरुआत शौक के तौर पर करने वाले युवा धीरे-धीरे इसकी लत का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद पढ़ाई छूटना, अपराध की ओर झुकाव, पारिवारिक कलह और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं सामने आने लगती हैं।

ये भी पढ़ें:नशा मुक्ति जागरूकता के लिए पोस्टर प्रतियोगिता

समाज एवं विशेषज्ञों की दृष्टि

विशेषज्ञों के अनुसार नशे की लत केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करती है। नशे के कारण युवाओं की कार्यक्षमता घटती है, मानसिक तनाव बढ़ता है और कई बार वे चोरी, लूट या अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं।

प्रधानमंत्री का अभियान

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रविवार को युवाओ के साथ संवाद मे नशा मुक्त भारत अभियान चलाये जाने की घोशणा नशे के विरूद्ध बडा अभियान की शुरूआत मानी जा रही है। जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और जनजागरूकता फैलाना है। हालाकि उत्तर प्रदेश सरकार भी समय-समय पर नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाने और अवैध कारोबार पर कार्रवाई के निर्देश देती रही है। लेकिन यदि स्थानीय स्तर पर नशीले पदार्थों की बिक्री जारी रहती है, तो ऐसे अभियानों की सफलता पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है।

समुदाय की भूमिका

सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों का कहना है कि केवल पुलिस कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है। विद्यालयों, कॉलेजों, परिवारों और सामाजिक संस्थाओं को भी मिलकर युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना होगा। नियमित जागरूकता अभियान, काउंसलिंग और खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है।

सामाजिक स्तर पर पहल

प्रधानमंत्री की इस पहल पर अब देशव्यापी अभियान नशे के विरूद्ध चलाने के लिए सामाजिक स्तर पर आगे आना होगा। भाजपा नेता बोबी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवाहन पर नगर चेयरमैन जहीर मलिक , एक्स सर्विस मैन सुभाष शर्मा, सुनहरा सिंह , कई सभासदो व नगर जिम्मेदार लोगो के साथ बैठक कर नशे के विरूद्ध अभियान मे वार्ड स्तर पर लोगों की सहभागिता के लिए व्यापक जन संपर्क अभियान चलाने की मांग की है। सभी ने एकसुर मे प्रशासन से मांग की है कि नगर में नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रह सके और नशा मुक्त भारत अभियान वास्तव में धरातल पर सफल हो सके।

सामान्य प्रश्न

जलालाबाद में नशे की समस्या क्यों बढ़ रही है?
जलालाबाद में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिससे युवा और स्कूली छात्र संकट में हैं।
ये भी पढ़ें:प्रधानमंत्री के आह्वान पर शाहजहाँपुर के सभी 15 विकास खंडों में युवाओं ने ली नशामुक्ति की शपथ
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Crime News Shamli Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।