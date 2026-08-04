कैंसर समेत सभी बीमारियों की दवाओं के दाम में 10 प्रतिशत का इजाफा

गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। महंगाई का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है। कैंसर की दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब मधुमेह, संक्रमण, खांसी, पेट की बीमारियों, विटामिन, त्वचा रोग और अन्य बीमारियों का इलाज महंगा हो गया हैं। दवा विक्रेताओं के मुताबिक ईरान-अमेरिका तनाव और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से दवा निर्माण की लागत बढ़ी है। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि पिछले एक महीने में मधुमेह की दवाओं और इंसुलिन की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजदेव त्यागी ने बताया कि डायबिटीज की दवाओं का मासिक कारोबार करीब 60 करोड़ रुपये का है, जिसमें टैबलेट, कैप्सूल और इंसुलिन शामिल हैं। कच्चे माल की बढ़ी कीमतों के कारण अब लगभग हर श्रेणी की दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं और कंपनियां लगातार संशोधित रेट पर दवाएं उपलब्ध करा रही हैं। दवा विक्रेताओं को मिली नई मूल्य सूची के अनुसार कई सामान्य दवाओं की कीमतों में आठ से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इससे पहले भी कई प्रमुख मधुमेह और हृदय रोग संबंधी दवाओं के दाम बढ़ चुके हैं। मेटफॉर्मिन 500 एमजी की कीमत 15 रुपये से बढ़कर 38 रुपये, रोसुवास्टेटिन 10 एमजी 230 से 390 रुपये, एटोरवास्टेटिन 10 एमजी 90 से 180 रुपये और पायोज-15 एमजी 50 से बढ़कर 130 रुपये तक पहुंच चुकी है। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी से लंबे समय तक दवा लेने वाले मरीज सबसे अधिक प्रभावित हो रहे।