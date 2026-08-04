कैंसर समेत सभी बीमारियों की दवाओं के दाम में 10 प्रतिशत का इजाफा
महंगाई का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ने लगा है। कैंसर की दवाओं के बाद मधुमेह, संक्रमण और अन्य बीमारियों का इलाज महंगा हो गया है। दवा विक्रेताओं के अनुसार, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से दवा निर्माण लागत में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, मधुमेह की दवाओं की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। महंगाई का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है। कैंसर की दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब मधुमेह, संक्रमण, खांसी, पेट की बीमारियों, विटामिन, त्वचा रोग और अन्य बीमारियों का इलाज महंगा हो गया हैं। दवा विक्रेताओं के मुताबिक ईरान-अमेरिका तनाव और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से दवा निर्माण की लागत बढ़ी है। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि पिछले एक महीने में मधुमेह की दवाओं और इंसुलिन की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
मरीजों बोले
गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजदेव त्यागी ने बताया कि डायबिटीज की दवाओं का मासिक कारोबार करीब 60 करोड़ रुपये का है, जिसमें टैबलेट, कैप्सूल और इंसुलिन शामिल हैं। कच्चे माल की बढ़ी कीमतों के कारण अब लगभग हर श्रेणी की दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं और कंपनियां लगातार संशोधित रेट पर दवाएं उपलब्ध करा रही हैं। दवा विक्रेताओं को मिली नई मूल्य सूची के अनुसार कई सामान्य दवाओं की कीमतों में आठ से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इससे पहले भी कई प्रमुख मधुमेह और हृदय रोग संबंधी दवाओं के दाम बढ़ चुके हैं। मेटफॉर्मिन 500 एमजी की कीमत 15 रुपये से बढ़कर 38 रुपये, रोसुवास्टेटिन 10 एमजी 230 से 390 रुपये, एटोरवास्टेटिन 10 एमजी 90 से 180 रुपये और पायोज-15 एमजी 50 से बढ़कर 130 रुपये तक पहुंच चुकी है। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी से लंबे समय तक दवा लेने वाले मरीज सबसे अधिक प्रभावित हो रहे।
और बढ़ सकते हैं दाम
पिछले 15 वर्षों से मधुमेह की दवा ले रहे शास्त्रीनगर निवासी सुरेंद्र कुमार का कहना हैं कि पहले जिस दवा पर करीब 100 रुपये खर्च होते थे, अब उसके लिए 150 रुपये से अधिक चुकाने पड़ रहे।
नंदग्राम निवासी अरुण शर्मा का कहना है कि वह पूरी तरह इंसुलिन पर निर्भर हैं। इंसुलिन पहले लगभग 150 रुपये में मिल जाती थी, अब करीब 220 रुपये की हो गई है। दाम बढ़ने से उन्हें मजबूरी में महंगी कीमत पर दवा खरीदनी पड़ रही है।
इन दवाओं के दाम बढ़े
थोक दवा विक्रेता हेमंत मलिक का कहना है कि यदि कच्चे माल की लागत और वैश्विक परिस्थितियां सामान्य नहीं हुईं तो आने वाले समय में दवाओं की कीमतों में और बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता।
दवा पुरानी दर नए रेट
सेंसोफॉर्म 60 ग्राम 103 रुपये 117 रुपये
बीकोसूल्स कैप्सूल 62 रुपये 68 रुपये
आरबी टोन सिरप 205 रुपये 225 रुपये
आर्बिटेल एएमएच 189 रुपये 207 रुपये
डेक्सोरेंज पी. सिरप 91 रुपये 100 रुपये
पैंटोसिड डीएसआर 245 रुपये 252 रुपये
एवियन-400 कैप्सूल 89 रुपये 98 रुपये
रिवाइटल कैप्सूल 106 रुपये 110 रुपये
डेक्सोरेंज सिरप 192 रुपये 197 रुपये
सेफ्टम-500 टेबलेट 549 रुपये 552 रुपये
बेटनोवेट-एन क्रीम 62 रुपये 68.90 रुपये
एम्लोकाइंड-एटी 55 रुपये 61 रुपये
बेटनोवेट-सी 73 रुपये 77 रुपये
सामान्य प्रश्न
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