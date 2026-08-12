गंगा में प्रदूषण अधिक होने के बाद भी दो दशक में डॉल्फिन की संख्या बढ़ी गंगा में प्रदूषण अधिक होने के बाद भी दो दशक में डॉल्फिन की संख्या बढ़ीगंगा में

कटिहार, निज प्रतिनिधि। भागलपुर के कहलगांव से कटिहार के मनिहारी तक हाल के वर्षों में गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ा है। बावजूद नदी में पिछले दो दशकों में डॉल्फिन की संख्या 95 से बढ़कर 215 तक पहुंच गई है। बताया जाता है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हर वर्ष 25 स्थानों से सैंपल लेकर उसमें प्रदूषक तत्वों की मात्रा की जांच की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक कहलगांव से मनिहारी तक गंगा नदी में बीओडी बायलोजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर बढ़ा है।

प्रदूषण और जलीय जीवों पर प्रभाव इस कारण बैक्टरिया की संख्या अधिक होने से गंगा के पानी में आक्सीजन की मात्रा भी घट रही है। इसका सीधा असर कछुआ सहित अन्य जलीय जीवों के अस्तित्व पर भी हो रहा है। एक दशक पूर्व तक सिर्फ मनिहारी से अमदाबाद तक गंगा नदी में कछुओं की संख्या पांच हजार से अधिक आंकी गई थी। अब इसकी संख्या में कमी दर्ज की गई है। मनिहारी में भी गंगा नदी में कछुआ नहीं के बराबर देखे जा रहे हैं लेकिन गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने के बाद भी विलुप्त प्राय श्रेणी में आने वाली डॉल्फिन की संख्या में इजाफा हुआ है। अब भागलपुर ही नहीं मनिहारी में डॉल्फिन को अठखेलियां करते देखा जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक नमामि गंगे परियोजना व विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरियन के प्रयास से डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है। 1998 में कराए गए सर्वे में गंगा नदी में सुल्तानगंज से मनिहारी के बीच डॉल्फिन की संख्या महज 95 आंकी गई थी। अब यह संख्या करीब 215 तक पहुंच गई है। 27 वर्षों में डॉल्फिन की संख्या 120 तक बढ़ी है।

कृषि और प्रदूषण नियंत्रण गंगा नदी के किनारे हरित पट्टी के विकास के तहत पौधे लगाए जाने तथा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के कारण पिछले दो वर्षों में गंगा नदी में रासायनिक प्रदूषक तत्वों की मात्रा में कमी आई है। हलांकि सिवेज अपशिष्ट के कारण गंगा में बढ़ता प्रदूषण का स्तर अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। डॉल्फिन विशेषज्ञों के मुताबिक भागलपुर में गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या बिहार में सबसे अधिक है। गंगा नदी के पानी के बहाव के साथ इक्का दुक्का डॉल्फिन ही जिले के मनिहारी तक पहुंचती है। मॉनसून व बाढ़ के समय डॉल्फिन गंगा नदी से इसकी सहायक नदियों में भी पहुंच जाती है। कई स्थानों पर इसके तेल को लेकर लोग इसका शिकार भी कर रहे हैं। देशभर की नदियों में पिछले वर्ष छह हजार डॉल्फिन होने का आंकड़ा दिया गया था। नमामि गंगे परियोजना के तहत मनिहारी में भी गंगा नदी को स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त रखने को लेकर काम किया जा रहा है।

वर्जन

गंगा नदी में प्रदूषण की मात्रा अधिक होने के बाद भी पिछले दो दशक में डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है। 1998 में कराए गए सर्वे में डॉल्फिन की स्थिति 95 आंकी गई थी। वर्तमान में इसकी संख्या करीब 215 है। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरियन व नमामि गंगे परियोजना के कारण गंगा में प्रदूषण होने के बाद भी डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है।

प्रो. सुनील चौधरी, डॉल्फिन विशेषज्ञ, भागलपुर