Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पशु मित्रों के टीकाकरण बहिष्कार से दिक्कतें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

पशु मित्रों द्वारा एफएमडी टीकाकरण अभियान का बहिष्कार करने से पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। बरसात में खुरपका-मुहपका रोग का खतरा अधिक होता है। पशु पालन विभाग इस रोग की रोकथाम के लिए वार्षिक मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाता है, लेकिन इस बार पशु मित्रों ने मानदेय की मांग की है।

पशु मित्रों के टीकाकरण बहिष्कार से दिक्कतें

कस्ता। पशु मित्रों द्वारा एफएमडी टीकाकरण अभियान के बहिष्कार से पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। बरसात के मौसम में पशुओं में खुरपका-मुहपका रोग का खतरा अधिक होता है, जिसकी रोकथाम के लिए यह टीकाकरण महत्वपूर्ण है।पशुपालन विभाग द्वारा खुरपका-मुहपका रोग की रोकथाम के लिए वर्ष में दो बार, छह महीने के अंतराल पर मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। हालांकि, इस बार पशु मित्रों ने शासन से निश्चित मानदेय की मांग करते हुए अभियान का बहिष्कार कर दिया है, जिससे टीकाकरण कार्य प्रभावित हुआ है। पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अनुपम सिंह, जो वर्तमान में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बताया कि पशु मित्रों के यूनियन अध्यक्ष से बात कर मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Kushinagar News: पशु मित्रों की हड़ताल से पशु टीकाकरण कार्य प्रभावित

वहीं, जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. दिनेश सचान ने जानकारी दी कि पैरावेट और मैत्री कार्यकर्ताओं के बहिष्कार के बावजूद, डॉक्टर, पशुधन प्रसार अधिकारी और वैक्सीनेटर टीकाकरण कार्य में लगे हुए हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।