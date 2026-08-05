पशु मित्रों के टीकाकरण बहिष्कार से दिक्कतें
पशु मित्रों द्वारा एफएमडी टीकाकरण अभियान का बहिष्कार करने से पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। बरसात में खुरपका-मुहपका रोग का खतरा अधिक होता है। पशु पालन विभाग इस रोग की रोकथाम के लिए वार्षिक मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाता है, लेकिन इस बार पशु मित्रों ने मानदेय की मांग की है।
कस्ता। पशु मित्रों द्वारा एफएमडी टीकाकरण अभियान के बहिष्कार से पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। बरसात के मौसम में पशुओं में खुरपका-मुहपका रोग का खतरा अधिक होता है, जिसकी रोकथाम के लिए यह टीकाकरण महत्वपूर्ण है।पशुपालन विभाग द्वारा खुरपका-मुहपका रोग की रोकथाम के लिए वर्ष में दो बार, छह महीने के अंतराल पर मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। हालांकि, इस बार पशु मित्रों ने शासन से निश्चित मानदेय की मांग करते हुए अभियान का बहिष्कार कर दिया है, जिससे टीकाकरण कार्य प्रभावित हुआ है। पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अनुपम सिंह, जो वर्तमान में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बताया कि पशु मित्रों के यूनियन अध्यक्ष से बात कर मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा।
वहीं, जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. दिनेश सचान ने जानकारी दी कि पैरावेट और मैत्री कार्यकर्ताओं के बहिष्कार के बावजूद, डॉक्टर, पशुधन प्रसार अधिकारी और वैक्सीनेटर टीकाकरण कार्य में लगे हुए हैं।
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