महंगाई की नई मार: रसोई का बजट बढ़ा, परिवारों की प्राथमिकताएं बदली महंगाई की नई मार: रसोई का बजट बढ़ा, परिवारों की प्राथमिकताएं बदली महंगाई की नई मार:

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि शहर से लेकर गांव तक महंगाई का असर अब सीधे घर की रसोई में दिखाई देने लगा है। पिछले करीब 15 दिनों में खाद्य तेल, दाल, बेसन, सत्तू और मसालों की कीमतों में आई तेजी ने मध्यम और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों का मासिक बजट बिगाड़ दिया है। जिन परिवारों की आमदनी पहले से तय है, उनके लिए हर महीने का खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा है।

महंगाई का असर रसोई पर बढ़ते खर्च की भरपाई के लिए अब लोग फल, सूखे मेवे, कपड़े, घूमने-फिरने और बचत जैसे मदों में कटौती करने को मजबूर हैं। हिन्दुस्तान की पड़ताल में बड़ा बाजार, न्यू मार्केट, मंगल बाजार, मिर्चाईबाड़ी और चालीसा हाट के दुकानदारों व ग्राहकों ने बताया कि अधिकांश जरूरी खाद्य वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा असर खाद्य तेल पर पड़ा है। कुछ सप्ताह पहले तक 180 से 190 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला तेल अब 200 से 215 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है। एक सामान्य परिवार यदि महीने में पांच लीटर तेल खरीदता है तो केवल तेल पर ही 100 से 150 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं।

बेसन, सत्तू और दालों की कीमतों में भी बढ़ोतरी बेसन, सत्तू और दालों की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाले मसाले भी लगातार महंगे हो रहे हैं। इसका असर केवल खाने के स्वाद पर नहीं, बल्कि पूरे घरेलू बजट पर पड़ रहा है। त्योहारों और सावन के मौसम में मसालों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमत ने चिंता और बढ़ा दी है। बड़ा बाजार के दुकानदार रामेश्वर साह, किशोरी साह, नरेश अग्रवाल और मो. रफीक ने बताया कि थोक बाजार से ही अधिकांश सामान महंगे दाम पर मिल रहे हैं। यही वजह है कि खुदरा बाजार में भी कीमतें बढ़ी हैं। आने वाले दिनों में यदि आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो कीमतों में और बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता।

गृहिणियों ने बतायी अपनी पीड़ा गृहिणी कुमारी सीमा, हेमलता कुमारी, विजेता कुमारी, प्रतिभा कुमारी, शाइस्ता सुल्ताना और रशीदा खातून ने बताया कि पहले सप्ताह में दो-तीन बार फल खरीदे जाते थे, लेकिन अब जरूरत और जेब दोनों देखकर ही खरीदारी करनी पड़ती है। बच्चों की पसंद की चीजें भी अब पहले जैसी आसानी से नहीं खरीदी जा रहीं। महंगाई ने पूरे परिवार की आर्थिक योजना बदल दी है।

एक नजर में महंगाई खाद्य तेल 180-190 से बढ़कर 200-215 रुपये प्रति लीटर।

बेसन 100 से बढ़कर 110 रुपये प्रति किलो।

हल्दी 130 से 180 रुपये प्रति किलो।

सूखी मिर्च 160 से 300 रुपये प्रति किलो।

जीरा 250 से 350 रुपये प्रति किलो।

काली मिर्च 650 से 750 रुपये प्रति किलो।

लौंग 750 से 900 रुपये प्रति किलो।

छोटी इलायची 1800 से 3200 रुपये प्रति किलो।

हींग 3000 से 5000 रुपये प्रति किलो।

दाल 100 से 160 रुपये प्रति किलो।

धनिया 100 से 150 रुपये प्रति किलो।

लहसुन 140 से 250 रुपये प्रति किलो।