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मोटापे के शिकार हो रहे कामकाजी अभिभावकों के बच्चे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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कामकाजी अभिभावकों के बच्चे बढ़ते स्क्रीन टाइम, शारीरिक गतिविधियों में कमी और खराब खानपान के चलते मोटापे का शिकार हो रहे हैं। इससे उन्हें टाइप-2 डायबिटीज, हाई कॉलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन जैसी समस्याएँ हो रही हैं। बच्चों के मोटापे के कारण जंक फूड, फास्ट फूड, और मोबाइल फोन का बढ़ता उपयोग है।

मोटापे के शिकार हो रहे कामकाजी अभिभावकों के बच्चे

कामकाजी अभिभावकों के बच्चे बढ़ते स्क्रीन टाइम, शारीरिक गतिविधियों में कमी, ज्यादा कैलोरी वाला भोजन, स्नैक्स, शुगर ड्रिंक और फास्ट फूड लेने से मोटापे के शिकार हो रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में पांच से 17 साल के मोटापाग्रस्त बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों की टाइप-2 डायबिटीज, हाई कॉलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, दिल संबंधी और जोड़ों व हड्डियों का दर्द जैसी समस्याएं लेकर आ रहे हैं। बदलती जीवनशैली में रोजमर्रा की भागदौड़, तनाव, अनियमित दिनचर्या और खराब खानपान के चलते बच्चे भी मोटापे के शिकार हो रहे हैं। इसके बाद बच्चों में डायबिटीज, कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ.अवनीश कुमार ने बताया कि शरीर में अत्यधिक और असंतुलित रूप से वसा का जमाव मोटापा है। कामकाजी अभिभावक बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। इससे उनकी शारीरिक गतिविधियों में कमी आती है। बच्चे मोबाइल फोन, टीवी और कम्प्यूटर स्क्रीन पर घंटों समय बिताते हैं। कम कैलोरी बर्न होने और शुगर वाले पेय व डिब्बाबंद भोजन करने से बच्चों का बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स बिगड़ जाता है। पांच से 17 साल तक के मोटापाग्रस्त बच्चों में टाइप-2 डायबिटीज, हाई कॉलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, हार्ट और जोड़ों व हड्डियों का दर्द जैसी समस्याएं, सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, स्लीप एप्निया, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का जोखिम बढ़ता जा रहा है। क्लीनिक मोटापे में बच्चों में सांस फूलना, घरघराहट, मेटाबोलिक समस्याएं और फैटी लिवर देखा जा रहा है। गंभीर मामलों में हार्ट फेल होना, कमजोरी और जोड़ों का दर्द जैसी समस्याएं सामने आई हैं.

मोटापे का कारण

-स्नैक्स, शुगर ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड।

-खेलकूद और आउट डोर एक्टिविटी की कमी।

-पढ़ाई से लेकर मनोरंजन तक मोबाइल फोन व लैपटाप का बढ़ता स्क्रीन टाइम।

-नींद की कमी से मेटाबोलिज्म गड़बड़ाना।

-आनुवंशिक व पारीवारिक कारण

ऐसे करें बचाव

-बच्चों को पैकेट बंद भोजन के बजाय फल, सब्जियां और अनाज खाने को दें।

-ज्यादा मीठे स्नैक्स और ड्रिंक्स से दूर रखें, और घर में बना भोजन खाने को प्रेरित करें।

-साइकिलिंग, स्किपिंग, रनिंग जैसी गतिविधियों की आदत डालें।

-बच्चों को पूरा समय दें, और उनके साथ खुद भी शारीरिक गतिविधियों में शामिल हों।

-सोने और जागने के समय तय करें और सोने से पहले इलेक्ट्रानिक उपकरणों से दूर रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कामकाजी अभिभावकों के बच्चों में मोटापे की समस्या के मुख्य कारण क्या हैं?
मोटापे के मुख्य कारण स्नैक्स, शुगर ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड, आउटडोर गतिविधियों की कमी और बढ़ता स्क्रीन टाइम हैं।
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