अराजक किशोरों से गिर रहा है प्रशिक्षकों का मनोबल

राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) में रह रहे किशोर अब धीरे-धीरे अराजक होते जा रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि उनके प्रशिक्षण में लगे लोग, शिक्षक और कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है। बेकाबू होती स्थिति को देखते हुए अब लोग गंभीर हो रहे हैं। पूरे प्रकरण की एक गोपनीय रिपोर्ट सहायक अधीक्षक ने डीएम मनीष कुमार वर्मा और डीपीओ सर्वजीत सिंह को भेज दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने हुई मारपीट की एक घटना के बाद संप्रेक्षण गृह का माहौल लगातार खराब हो रहा है। कई किशोर अनुशासनहीनता करते हुए आपस में गाली-गलौज, मारपीट और झगड़ा कर रहे हैं।

इतना ही नहीं वे कर्मचारियों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों की बात नहीं मान रहे और उन्हें धमकाने और डराने की कोशिश भी कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों और शिक्षकों का मनोबल प्रभावित हो रहा है। पत्र में बताया गया है कि संप्रेक्षण गृह में मंडल के चारों जनपदों से कानून का उल्लंघन करने वाले लगभग 160 किशोर निरुद्ध हैं। इनमें कई गंभीर अपराधों के आरोपी भी शामिल हैं। ऐसी स्थिति में यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो किसी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सहायक अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है। मामला अत्यंत गंभीर होने के कारण फिलहाल अफसर कोई बयान नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन सहायक अधीक्षक की रिपोर्ट गंभीर हालात को बता रही है।