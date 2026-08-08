कम उम्र में ही कमजोर हो रही लोगों की हड्डियां
बदलती जीवनशैली और असंतुलित खानपान के कारण युवाओं में हड्डियों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। जिला अस्पताल में हड्डी रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित व्यायाम, धूप, और संतुलित आहार से इन समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है।
बदलती जीवनशैली, असंतुलित खानपान, तनाव और कैल्शियम व विटामिन-डी की कमी के कारण अब कम उम्र में ही लोगों की हड्डियां कमजोर होने लगी हैं। स्थिति यह है कि 30 से 35 वर्ष की आयु में भी गठिया और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। जिला अस्पताल में इस तरह की बीमारी लेकर युवा पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में जिला अस्पताल की ओपीडी में हड्डी एवं जोड़ संबंधी मरीजों की संख्या में करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पहले ये समस्याएं अधिकतर बुजुर्गों में देखने को मिलती थीं, लेकिन अब बड़ी संख्या में युवा भी हड्डियों के दर्द, गठिया और जोड़ों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अधिकांश लोग शारीरिक गतिविधियां कम कर रहे हैं। पहले लोग छोटे-छोटे काम भी स्वयं करते थे, जबकि अब अन्य सुविधाओं के कारण शरीर की सक्रियता लगातार घट रही है। नियमित व्यायाम का अभाव, लंबे समय तक बैठकर काम करना और तनाव भी हड्डियों को कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभा रहे है。
धूप और आहार का महत्व
10 मिनट सुबह की धूप लें, दूध, दही, हरी सब्जियां खाएं
विशेषज्ञ की सलाह
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. आदर्श सेंगर का कहना है कि मजबूत हड्डियों के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट धूप में बैठना चाहिए, जिससे शरीर को पर्याप्त विटामिन-डी मिल सके। इसके साथ ही दूध, दही, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां, सलाद, मौसमी फल और कैल्शियम व प्रोटीन युक्त भोजन का नियमित सेवन करना चाहिए। वजन नियंत्रित रखना, रोजाना व्यायाम करना और तनाव से दूर रहना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सही खानपान, संतुलित जीवनशैली और समय पर जांच के माध्यम से हड्डियों को लंबे समय तक मजबूत और स्वस्थ रखा जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
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