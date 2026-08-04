उमस-बारिश-आम बढ़ रहा वेक्टीरियल इन्फेक्शन, 650 त्वचा रोगी पहुंचे
बारिश और उमस से वैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल रहा है, जिससे त्वचा रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में, प्रति दिन 600 से 650 मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। इनमें से लगभग 200-250 बच्चे गंभीर त्वचा रोगों जैसे दाद-खाज से ग्रस्त हैं। चिकित्सकों ने साफ-सफाई की सलाह दी है।
बारिश, उमस और आम से बच्चे, बड़ों में वेक्टीरियल इन्फेक्शन फैल रहा है, जिससे त्वचा रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मंगलवार को मेडिकल कालेज की ओपीडी में सुबह से दोपहर तक उपचार लेने को त्वचा रोगियों की लाइन लगी रही। त्वचारोग चिकित्सक ने बताया कि वर्तमान मौसम में गर्मी और उमस के कारण वेक्टीरियल इन्फेक्शन फैल रहा है। इससे लोगों में त्वचा रोग फैल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सर्वाधिक मरीज दाद-खाज के आ रहे हैं। इनकी संख्या करीब 200 से 250 तक पहुंच रही है। बच्चों में चेहरे, मुंह के आसपास और सिर में फोड़ा-फुंसी की बीमारी बढ़ी है।
ओपीडी में आने वाले प्रत्येक पांच मरीज में एक बच्चा आ रहा है।ओपीडी में आने वाले मरीजों में सर्वाधिक संख्या खाज-खुजली वालों की अधिक है। इनकी संख्या प्रतिदिन करीब 250 से 300 तक रह रही है। इसके अलावा एक्जिमा, पित्ती, लाल चकत्ते सहित अन्य त्वचा रोग के मरीज ओपीडी में आ रहे हैं। चिकित्सक ने बताया कि ओपीडी में प्रतिदिन 600 से 650 तक त्वचा रोगी उपचार लेने आ रहे हैं। जिनको उपचार दिये जाने के साथ शरीर की अच्छी तरह से साफ-सफाई करने की सलाह दी जा रही है।
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