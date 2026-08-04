ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा, एसडीआरएफ सतर्क
ऋषिकेश में लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। एसडीआरएफ ने ऋषिकेश के गंगा घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी है। जवान श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान के लिए जागरूक कर रहे हैं और उन्हें तेज बहाव वाले हिस्सों में जाने से मना कर रहे हैं। प्रशासन ने नियमों का पालन करने की अपील की है।
ऋषिकेश। लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एसडीआरएफ ने ऋषिकेश और आसपास के गंगा घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी है। सुरक्षा के मद्देनजर एसडीआरएफ के जवान प्रमुख घाटों पर तैनात हैं और लाउड स्पीकर के माध्यम से कांवड़ियों व अन्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान के लिए जागरूक कर रहे हैं। जवान श्रद्धालुओं से गंगा के तेज बहाव वाले हिस्सों में नहीं जाने और केवल सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही उन्हें नदी के किनारों पर सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है।
कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और एसडीआरएफ लगातार घाटों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से सुरक्षा नियमों का पालन करने और अनावश्यक जोखिम से बचने की अपील की है।
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