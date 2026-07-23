योगनगरी जैसा विकसित होगा पुराना ऋषिकेश स्टेशन

ऋषिकेश, जो योग और साहसिक पर्यटन का केंद्र है, में पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर केंद्रीय रेल मंत्रालय पुराने रेलवे स्टेशन के विकास की योजना बना रहा है। ट्रेनों की आवाजाही बढ़ाने और लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन की तैयारी की जा रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान स्पेशल ट्रेनों के संचालन का भी प्रस्ताव है।

योग, अध्यात्म और साहसिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन चुके ऋषिकेश में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सार्वजनिक परिवहन पर बढ़ते दबाव को देखते हुए केंद्रीय रेल मंत्रालय ने पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों की आवाजाही बढ़ाने और आवश्यक सुविधाएं विकसित करने की कवायद शुरू कर दी है। मंत्रालय स्तर पर यह प्रस्ताव अब मुरादाबाद रेल मंडल तक पहुंच चुका है। इसके तहत पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर यहां से लंबी दूरी की ट्रेनों का नियमित संचालन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही स्टेशन और आसपास रेलवे की उपलब्ध भूमि पर फीडर स्टेशन विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है। वर्तमान में योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा उपलब्ध है, लेकिन भविष्य में ट्रेनों और यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए संचालन को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए पुराने स्टेशन को भी विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में रामनगर से ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाने के दौरान इस योजना की जानकारी दी थी। इसके बाद मुरादाबाद रेल मंडल ने भी इस दिशा में प्रक्रिया शुरू होने की पुष्टि की है。

कांवड़ के लिए चलेगी स्पेशन ट्रेन श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों को दिल्ली, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से स्पेशल ट्रेनों की सुविधा मिलने की उम्मीद है। मुरादाबाद रेल मंडल ने इन ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव रेलवे मुख्यालय को भेज दिया है। 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा से पहले प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिससे नीलकंठ महादेव और हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

गंगा कॉरिडोर की कवायद पर सवाल गंगा कॉरिडोर से जुड़ी विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय से पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की भूमि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा की थी। हालांकि, अब पुराने स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही बढ़ाने और उसे विकसित करने की नई योजना सामने आने के बाद भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

रोजाना दो दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का संचालन योगनगरी ऋषिकेश और पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन दो दर्जन से अधिक ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इनमें योगा एक्सप्रेस, बाड़मेर एक्सप्रेस, गंगानगर एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस, जम्मूतवी एक्सप्रेस समेत कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। वर्तमान में लगभग 24 एक्सप्रेस ट्रेनें योगनगरी ऋषिकेश से संचालित होती हैं। वहीं, पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से हरिद्वार-ऋषिकेश और चंदौसी पैसेंजर ट्रेनों के अलावा दो एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

-पुराने रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिए चर्चा चल रही है। इसमें फीडर स्टेशन को लेकर भी आवश्यक विचार हो रहा है। कांवड़ के लिए स्पेशल ट्रेनों का प्रस्ताव मुख्यालय भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही इनके संचालन की समय सारिणी जारी कर दी जाएगी।

-महेश यादव, सीनियन डीसीएम, मुरादाबाद मंडल