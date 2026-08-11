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कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने पर एसपीओ और पुलिस कर्मी सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा के सफल संपन्न होने पर मुनिकी रेती में एसपीओ और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। भद्रकाली में आयोजित कार्यक्रम में एसएससी टिहरी श्वेता चौबे ने प्रमाण पत्र प्रदान किए।

कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने पर एसपीओ और पुलिस कर्मी सम्मानित
कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने पर एसपीओ और पुलिस कर्मी सम्मानित

ऋषिकेश। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने पर मुनिकी रेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एसपीओ और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। भद्रकाली में आयोजित कार्यक्रम में एसएससी टिहरी श्वेता चौबे के हाथों से प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं।

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