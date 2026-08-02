पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंगा की जलधारा से घाट पूरी तरह से लबालब हैं।
ऋषिकेश में लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। घाटों में पानी भर गया है, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान से पहले चेतावनी दी जा रही है। जल पुलिस और SDRF के जवान स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, और गंगा की जलाधारा चेतावनी रेखा से आधा मीटर नीचे है।
ऋषिकेश। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंगा की जलधारा से घाट पूरी तरह से लबालब हैं। स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को जल पुलिस और एसडीआरएफ के जवान गंगा के बढ़ते पानी को लेकर चेतावनी जारी कर रहे हैं। फिलहाल गंगा चेतावनी रेखा से आधा मीटर नीचे जा रही है।
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