भारी बारिश में चेतावनी निशान के नजदीक बही गंगा
घाटों पर स्नान करते श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ और जल पुलिस जवान ने किया जागरूकआशंका में परेशान भी होते आए नजर ऋषिकेश, संवाददाता। पहाड़ों में भारी बारिश
पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से तटीय इलाकों पर बसे लोग सहमे हुए हैं। एसडीआरएफ और जल पुलिस जवान श्रद्धालुओं को सुरक्षित सुरक्षित घाटों पर ही स्नान के लिए जागरूक कर रहे हैं। नियमित रूप से गश्त कर प्रतिबंधित क्षेत्रों से भी श्रद्धालुओं को हटा रहे हैं।
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