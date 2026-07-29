गंगा के उफान से सहमी तटीय आबादी
चेतावनी रेखा के नजदीक जलस्तर पहुंचने से राहत-बचाव एजेंसियां भी हुई अलर्ट जलस्तर पहुंचने से राहत-बचाव एजेंसियां भी हुई अलर्ट ऋषिकेश, संवाददाता। पहाड़
पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को गंगा चेतावनी निशान को छूकर बह रही है, जिससे तटीय इलाकों पर बसे लोग सहमे हुए हैं। गंगाघट पर पानी से लबालब होने की वजह से श्रद्धालुओं को गंगा स्नान, आचमन व पूजा-अर्चना में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।
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