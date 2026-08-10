डाक कांवड़ का आगमन शुरू
हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों में डाक कांवड़ का प्रचलन बढ़ रहा है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड से कांवड़ लाए जा रहे हैं। बाइक और टू व्हीलर पर भी बड़ी संख्या में शिवभक्त कांवड़े ला रहे हैं, जबकि पुलिस व्यवस्था को बढ़ाया गया है।
पुरकाजी। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों में इस समय डाक कांवड़ का प्रचलन बढ़ रहा है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड के डाक कावड़ ले जा रहे हैं। दूसरी ओर भारी संख्या में बाइक, टू व्हीलर पर भी शिवभक्त कांवड़े ला रहे हैं। पुरकाजी उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर इस समय डाक कांवड़ियों की संख्या हर घंटे बढ़ रही है। पुलिस व्यवस्था लगाई हुई है। चौकी पर सभी पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया है।
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