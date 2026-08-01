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रवि यादव एनकाउंटर मामले में एसओजी प्रभारी सहित 23 पर वाद दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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दूल्हे का कत्ल: रवि यादव एनकाउंटर मामले में एसओजी प्रभारी सहित 23 पर वाद दर्जत्याकांड मामले में अब नया मोड़ आया है। एनकाउंटर में मारे गए एक लाख रुपये

रवि यादव एनकाउंटर मामले में एसओजी प्रभारी सहित 23 पर वाद दर्ज

जौनपुर, हिन्दुस्तान संवाद। दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड मामले में अब नया मोड़ आया है। एनकाउंटर में मारे गए एक लाख रुपये के इनामी रवि यादव की मां अमरावती देवी ने सीजेएम कोर्ट में एसओजी प्रभारी समेत 23 पुलिस कर्मियों के खिलाफ फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए वाद दायर किया है। कोर्ट ने वाद दर्ज कर थाना खेतासराय से रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई के लिए सात अगस्त की तिथि सुनिश्चित की गई है। अमरावती देवी निवासी सोंधी खेतासराय ने एसओजी प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला, थानाध्यक्ष खेतासराय प्रदीप कुमार सिंह, थानाध्यक्ष लाइन बाजार केके सिंह समेत 23 पुलिस कर्मियों के खिलाफ अधिवक्ता समर बहादुर यादव के माध्यम से कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। कहा कि एक मई 2026 को आजाद बिंद की हत्या हो गई थी। जिसमें उनके लड़के रवि यादव, प्रदीप बिंद व भोले राजभर को आरोपी बनाया गया था। रवि की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया। पुलिस उसके एनकाउंटर के फिराक में पड़ गई। एनकाउंटर के डर से रवि दिल्ली चला गया。

रवि की मां का क्या है दावा

अधिवक्ता के जरिए रवि यादव की मां ने दावा किया है कि पुलिस दिल्ली सुरेंद्र कश्यप नाम के व्यक्ति के आवास पर पहुंची। वहां से 23 मई 2026 को रवि को गिरफ्तार कर जौनपुर लाई। 24 मई को 9:00 बजे रात सुरेरी के लाकअप में रखा। 25 मई की रात 1:25 बजे गोरारी तिराहे के पास फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीने में एक गोली लगी पाई गई। जो आर पार हो गई है। नजदीक से उसकी हत्या करने की नीयत से फायर किया गया।

मुठभेड़ में शामिल पुलिस वालों पर रिपोर्ट दर्ज नहीं

अधिवक्ता समर बहादुर यादव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया। कहा कि आदेश की अवहेलना करते हुए कथित पुलिस मुठभेड़ में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। यदि रवि का नाम प्रकाश में आया था, तो विवेचक को कुर्की इत्यादि की कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अपना गुड वर्क दिखाने के चक्कर में बेटे की हत्या कर दी गयी। वादिनी ने पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट से मांग किया कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस घटना में रवि यादव की मां ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया?
रवि यादव की मां ने आजाद बिंद हत्याकांड मामले में पुलिस कर्मियों के खिलाफ फर्जी एनकाउंटर का मामला दर्ज किया है।
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