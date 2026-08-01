ऋचा शर्मा टीजीटी परीक्षा उत्तीर्ण कर बनीं शिक्षिका
अम्बेडकरनगर की ऋचा शर्मा ने टीजीटी भर्ती परीक्षा 2822 में सामाजिक विज्ञान में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने 37वीं प्रदेश स्तर पर रैंक हासिल की है। परिवार में खुशी का माहौल है, पिता ने बताया कि ऋचा का शिक्षक बनने का सपना पूरा हुआ है।
अम्बेडकरनगर। नगर के साबुन विभाग गायत्री नगर निवासी ऋचा शर्मा ने शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की तरफ से आयोजित टीजीटी भर्ती परीक्षा 2822 में सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण किया है। उन्होंने प्रदेश स्तर पर 37वीं रैंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। ऋचा की सफलता पर परिवार में जश्न का माहौल है। पिता देवानंद शर्मा ने बताया कि उनकी बेटी का शुरू से ही शिक्षक बनने का सपना था जो पूरा हुआ।
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