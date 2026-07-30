रिचा के टीजीटी परीक्षा पास करने पर हर्ष
प्रतापगढ़ की रिचा मिश्रा ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी परीक्षा में बायोलॉजी में सामान्य श्रेणी में नौवां स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर उनके परिवार और रिश्तेदारों में खुशी है। रिचा के पिता अरुण कुमार मिश्रा हनुमत इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं।
प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित टीजीटी परीक्षा के बायोलॉजी विषय में रिचा मिश्रा को सामान्य कैटेगरी में नौवां स्थान मिला है। इससे परिजनों के साथ रिश्तेदार और परिचित भी गदगद हैं। बता दें कि रिचा मिश्रा शहर के दहिलामऊ नई बस्ती के रहने वाले अरुण कुमार इं. विदित शुक्ल की पत्नी हैं। रिचा के पिता अरुण कुमार मिश्र हनुमत इंटर कॉलेज लोकैयापुर कुंडा के प्रिंसिपल हैं।
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