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बोरियो में 80 प्रतिशत हुई धनरोपनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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बोरियो में इस खरीफ सीजन 2025-26 में धान रोपनी का काम तेजी से चल रहा है। कृषि विभाग के अनुसार 7470 हेक्टेयर में से 5976 हेक्टेयर में रोपनी हो चुकी है। बारिश के कारण जुलाई में धीमी रोपनी हुई, लेकिन अगस्त में काम तेज हुआ। 31 अगस्त तक 100% लक्ष्य पूरा करने की उम्मीद है।

बोरियो में 80 प्रतिशत हुई धनरोपनी

बोरियो। प्रखंड में इस खरीफ सीजन 2025-26 में धान रोपनी का काम तेजी से चल रहा है। कृषि विभाग के अनुसार प्रखंड में धान रोपनी का लक्ष्य 7470 हेक्टेयर रखा गया था, जिसके विरुद्ध अब तक 5976 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपनी हो चुकी है। इस प्रकार प्रखंड में 80 प्रतिशत आच्छादन प्राप्त कर लिया गया है। वहीं बोरियो में हाइब्रिड का लक्ष्य 1240 हेक्टेयर, उपजशील का लक्ष्य 3120 एवं उन्नत किस्म का लक्ष्य 3110 हेक्टेयर रखा गया था। प्रखंड कृषि पदाधिकारी जोसेफ टुडू ने बताया कि जुलाई में बारिश कम होने के कारण रोपनी धीमी थी। लेकिन अगस्त में अच्छी बारिश होने से किसानों ने युद्धस्तर पर काम शुरू किया है।

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अभी 80% लक्ष्य पूरा हो चुका है। शेष 20% क्षेत्र में भी रोपनी का काम जारी है और 31 अगस्त तक हम 100% लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। मौसम साथ दे तो इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद है।

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