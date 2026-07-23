जिले में 101 फीसदी धान का बिचड़ा लगा, रोपनी की रफ्तार धीमी

-18 हजार 249.27 हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले 18 हजार 250.57 हेक्टेयर में तैयार हो रहा

गया जिले में खरीफ मौसम के दौरान धान की खेती को लेकर कृषि विभाग के लिए राहत भरी खबर है। जिले में धान का बिचड़ा (नर्सरी) लगाने का लक्ष्य 101 फीसदी से अधिक पूरा कर लिया गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार निर्धारित 18 हजार 249.27 हेक्टेयर के मुकाबले 18 हजार 250.57 हेक्टेयर क्षेत्र में धान का बिचड़ा लगा है। हालांकि पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण अब तक धान की रोपनी अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी है। जिले में इस वर्ष करीब 1.82 लाख हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन अब तक करीब आठ हजार हेक्टेयर में ही रोपनी हो पाई है। जिले में चार दिनों से अच्छी वर्षा के बाद किसानों में खुशी है। खेतों में पर्याप्त नमी आने से किसान अब तेजी से धान की रोपनी की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि विभाग का भी मानना है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल बना रहा और नियमित वर्षा होती रही तो रोपनी की गति में तेजी आएगी और निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा हो सकेगा。

कृषि विभाग की राय जिला कृषि पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि जिले में धान का बिचड़ा लक्ष्य से अधिक लगाया जा चुका है जो किसानों की सक्रियता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में समुचित वर्षा नहीं होने के कारण किसान रोपनी शुरू नहीं कर पा रहे थे। अब मौसम में सुधार और वर्षा होने से रोपनी में तेजी आ गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि समय पर वर्षा होती रही तो जिले में करीब 1.82 लाख हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि विभाग केवल धान ही नहीं, बल्कि मक्का, मड़ुआ व अन्य खरीफ फसलों की खेती पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, तकनीकी सलाह और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए विभाग लगातार सक्रिय है।

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता विभागीय सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कृषि समन्वयक और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को लगातार क्षेत्र में जाकर किसानों से संपर्क बनाए रखने और आवश्यक तकनीकी सहयोग देने का निर्देश दिया गया है। विभाग को उम्मीद है कि अनुकूल मौसम के चलते आने वाले दिनों में रोपनी में तेजी आएगी और गया जिला इस वर्ष भी धान उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा。