Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लश्कर आतंकी पर 15 लाख का इनाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मोहम्मद लतीफ भट की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। भट पर 22 जुलाई को अनंतनाग में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की हत्या का आरोप है। पुलिस ने उसके पोस्टर प्रमुख स्थानों पर लगाए हैं और विश्वसनीय जानकारी देने की अपील की है।

लश्कर आतंकी पर 15 लाख का इनाम

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद लतीफ भट की जानकारी देने और उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 15 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने कश्मीर में प्रमुख स्थानों पर भट के पोस्टर लगाए हैं और उसके बारे में विश्वसनीय जानकारी देने की अपील की है। भट कुलगाम का रहने वाला है और आरोप है कि उसने 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Crime News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।