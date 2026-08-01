गोली मारकर लूट मामले में 20 हजार इनाम घोषित
मोतिहारी में सीएसपी संचालक मुकेश कुमार पर बदमाशों ने गोली चलाई और रुपये से भरा बैग लूट लिया। इसके बाद एसपी स्वर्ण प्रभात ने लूट की वारदात में शामिल बदमाशों की पहचान करने पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। एक तस्वीर भी जारी की गई है जिसमें तीन बदमाश एक बाइक पर दिख रहे हैं।
मोतिहारी, निसं। सीएसपी संचालक को गोली मार लूट की वारदात को अंजाम देनेवाले बदमाशों पर एसपी स्वर्ण प्रभात ने 20 हजार रुपए इनाम की घोषणा की है। इसमें एक तस्वीर जारी की गई है, जिसमें एक बाइक पर तीन बदमाश सवार हैं। बाइक चला रहा बदमाश हेलमेट पहना है। जबकि पीछे बैठे बदमाश गमछा से चेहरा ढके हुए हैं। उनकी पहचान कर जानकारी देनेवाले को इनाम दी जाएगी। 30 जुलाई को चिरैया थाना क्षेत्र के दीपही गांव के पास एसबीआई के सीएसपी संचालक मुकेश कुमार के हाथ में गोली लगी थी। बदमाशों ने गोली मारकर रुपए से भरा बैग लूट लिया था।
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