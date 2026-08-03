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डाकघर में आधार अपडेट के लिए नहीं लगानी होगी लाइन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी में आधार कार्ड बनवाने के लिए अब डाकघरों में लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेगी। डाक विभाग ने 'अग्रिम आधार आरक्षण एट पोस्ट ऑफिस' ऐप लॉन्च किया है, जिससे लोग ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार आधार सेवा केंद्र पहुंचकर सेवाएं ले सकते हैं।

डाकघर में आधार अपडेट के लिए नहीं लगानी होगी लाइन

हल्द्वानी। आधार कार्ड बनवाने व अपडेट कराने के लिए अब डाकघरों में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि डाक विभाग ने ‘अग्रिम आधार आरक्षण एट पोस्ट ऑफिस’ ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए नैनीताल और यूएस नगर के लोग अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन स्लॉट बुक कर निर्धारित समय पर आधार सेवा केंद्र पहुंचकर कार्य करवा सकते हैं।

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