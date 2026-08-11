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बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने रिसर्च में लाई क्रांति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने संक्रामक रोगों के अनुसंधान में क्रांति ला दी है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विमेंस इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी में सेमिनार के दौरान प्रो. अजय नाथ झा ने बताया कि यह तकनीक रोगजनकों और उनकी पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। छात्राओं ने भी मोबाईल ऐप के माध्यम से संक्रमण का पता लगाने पर चर्चा की।

बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने रिसर्च में लाई क्रांति

राजीव रंजन झा,दरभंगा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने संक्रामक रोगों के अनुसंधान में क्रांति ला दी है, जिससे वैज्ञानिक जटिल जैविक डेटा का विश्लेषण उस पैमाने और गति से कर सकते हैं जो पहले असंभव जैसा था।

सेमिनार में विचार विमर्श

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विमेंस इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी (डब्ल्यूआईटी) में मंगलवार को आयोजित बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन इन्फेक्सस डिजिज रिसर्च विषयक सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए निदेशक प्रो. अजय नाथ झा ने ये बातें कही। प्रो. झा ने कहा कि कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और डेटा साइंस के एकीकरण ने रोगजनकों, मेजबान प्रतिक्रियाओं और रोग गतिशीलता के अध्ययन के लिए शक्तिशाली उपकरणों के विकास को बढ़ावा दिया है। अनुक्रमण प्रौद्योगिकियों के तीव्र प्रसार और कम्प्यूटेशनल शक्ति में प्रगति ने नए रोगजनकों की पहचान करने, प्रकोपों ​​पर नज़र रखने, सूक्ष्मजीवों के विकास को समझने और नवीन उपचारों को डिज़ाइन करने में बायोइन्फॉर्मेटिक्स को अपरिहार्य बना दिया है।

अतिथियों के विचार

मुख्य अतिथि दरभंगा एअरफोर्स के डॉ. पंकज प्रकाश भींदवार ने कहा कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसे आमतौर पर कम्प्यूटेशनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रूप में परिभाषित किया जाता है। संक्रामक रोगों के अनुसंधान में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स विधियों का उपयोग सूक्ष्मजीवों के प्रकारों का तेजी से विश्लेषण करने, जीनोम संरचना, विकासात्मक संबंधों का विश्लेषण करने और वायरस उत्परिवर्तनों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है।

अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य

प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉ. च्द्रिरका ने कहा कि संक्रमण और टीकाकरण अनुसंधान को समझाते हुए कहा कि रोगजनक के जीनोम में होने वाली विभिन्नताओं का विश्लेषण करना, रोगजनक की उत्परिवर्तन विशेषताओं का पता लगाना और रोग या दवा की प्रतिक्रिया से संबंधित नए एसएनपी का पता लगाने के लिए एसएनपी जीनोटाइप और डीएनए अनुक्रम का विश्लेषण करना, इसका मुख्य उदेश्य होता है।

छात्राओं की प्रस्तुति

थर्ड सेमेस्टर की छात्रा शांभवी श्रेया ने पावर पॉइंट के माध्यम से कहा कि मोबाईल ऐप के जरिये भी संक्रमण का पता लगाना आसान हो गया है। अच्छे प्रदर्शन के लिए शांभवी श्रेया को प्रथम, निधि कुमारी को द्वितीय और हर्षिता एवं कौशिकी को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार से नवाज़ा गया। निर्णायक मंडल में डॉ. पारुल बनर्जी, डॉ समीम और डॉ. कुमार अविनश शामिल थे। डॉ. प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में ई. चार्मिस मरीवाला ने अतिथियों का स्वागत, जबकि फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मौके पर संस्थान के प्राध्यापक नेहा कुमारी, काजल कुमारी, राजीव कुमार, उप कुलसचिव डॉ. प्रियंका राय आदि मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बायोइन्फॉर्मेटिक्स की भूमिका क्या है?
बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने संक्रामक रोगों के अनुसंधान में क्रांति ला दी है और जटिल जैविक डेटा का विश्लेषण करने में सहायता की है।
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