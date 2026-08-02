केवटी:सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने की उठायी मांग

शेष नारायण झा,केवटी। रैयाम चीनी मिल के पुनरुद्धार को लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर चीनी मिल क्षेत्र से जुड़ी पांच मुख्य ग्रामीण सड़कों को पथ निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कराने की मांग की है। विधायक डॉ. झा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि 68 एकड़ भूमि में फैली रैयाम चीनी मिल का पुनर्जागरण 504.67 करोड़ के भारी निवेश से किया जा रहा है। मिल की प्रारंभिक पेराई क्षमता 3,500 टन गन्ना प्रति दिन होगी, जिसे आगे बढ़ाकर 5,000 टन तक करने की योजना है।

इसके अतिरिक्त परिसर में सह विद्युत उत्पादन, इथेनॉल डिस्टिलरी और कम्प्रेस्ड बायोगैस इकाइयों की भी स्थापना की जा रही है।पत्र में कहा गया है कि इतने बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार होने से क्षेत्र में भारी वाहनों, ट्रैक्टरों और गन्ना उत्पादक किसानों का आवागमन अत्यधिक बढ़ जाएगा। वर्तमान में क्षेत्र की मुख्य ग्रामीण सड़कें इस औद्योगिक भार को संभालने के लायक नहीं हैं। यदि समय रहते इनका चौड़ीकरण नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में क्षेत्र में गंभीर जाम और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहेगी। विधायक ने जिन पांच सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर आगामी विभागीय कार्ययोजना में शामिल करने का अनुरोध किया है, वे हैं बलिया चौक से रनवे चौक, औंसी जीरो माइल से रैयाम मुख्य मार्ग, हाजीपुर से छतवन, हवाई अड्डा से बरही व खिरमा जलवारा से असराहा।