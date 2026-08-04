गया जंक्शन: पुराने फुट ओवर ब्रिज को हटाने का काम शुरू, दिसंबर तक नये निर्माण का लक्ष्य
गया जंक्शन पर हावड़ा एंड का सबसे पुराना फुट ओवर ब्रिज एक वर्ष से बंद पड़ा था। रेलवे ने इसे ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और नए पुल का निर्माण दिसंबर तक करने का लक्ष्य रखा है। नया पुल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा।
गया जंक्शन पर पिछले करीब एक वर्ष से बंद पड़े हावड़ा एंड के सबसे पुराने फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग ने पुराने जर्जर पुल को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ध्वस्तीकरण का कार्य पूरा होते ही नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण तेज गति से शुरू किया जाएगा। रेलवे ने दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हावड़ा एंड का यह फुट ओवर ब्रिज प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 7 तक यात्रियों की आवाजाही का प्रमुख माध्यम था। जर्जर स्थिति के कारण इसे करीब एक वर्ष पहले सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था।
इसके बाद यात्रियों को दूसरे फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करना पड़ रहा था, जिससे विशेषकर भीड़भाड़ के समय काफी परेशानी होती थी।रेलवे अधिकारियों के अनुसार नया फुट ओवर ब्रिज आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा और इसे प्लेटफॉर्म संख्या 1 से नए विस्तारित प्लेटफॉर्म संख्या 8 तक जोड़ा जाएगा। इसमें यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग का कहना है कि निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूरा कर यात्रियों को जल्द बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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