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नालंदा के तालाबों में फिर उतराएंगी विलुप्त हो रहीं देसी मछलियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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नालंदा के तालाबों में विलुप्त हो रही देसी मछलियों को फिर से जीवित करने के लिए मत्स्य विभाग ने माइनर कार्प, झींगा और कैटफिश पालन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। जिले के 6 प्रखंडों में 9 नई यूनिटें स्थापित की जाएंगी, जहां चयनित किसानों को 60% अनुदान मिलेगा।

नालंदा के तालाबों में फिर उतराएंगी विलुप्त हो रहीं देसी मछलियां

हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव : नालंदा के तालाबों में फिर उतराएंगी विलुप्त हो रहीं देसी मछलियां 6 प्रखंडों में माइनर कार्प, झींगा व कैटफिश पालन को हरी झंडी लगेंगी 9 यूनिटें, मछलीपालक को 60 फीसद मिलेगा अनुदान मत्स्य विशेषज्ञ देंगे तालाबों के रखरखाव और पालन की ट्रेनिंग फोटो मछली : तालाब से मछली निकालते किसान। बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि। नालंदा के तालाबों में अब धीरे-धीरे विलुप्त हो रही देसी नस्ल की मछलियां फिर से आकार लेंगी। मत्स्य विभाग ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और देसी मछलियों को बचाने के लिए माइनर कार्प, झींगा व कैटफिश पालन को बढ़ावा देने का बड़ा फैसला लिया है। जिले के 06 प्रखंडों में 09 नई यूनिटें लगाने की हरी झंडी दे दी गई है। चयनित किसानों को कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) जारी कर यूनिट स्थापित करने को कह दिया गया है। जल्द ही इनके तालाबों में बीज (जीरा) डाले जाएंगे।

लागत और अनुदान का गणित:

मछलीपालन की ये सभी यूनिटें आधे-आधे एकड़ (0.5 एकड़) के तालाब में लगाई जाएंगी। कैटफिश की एक यूनिट लगाने की लागत 01 लाख 35 हजार रुपये है। जबकि, झींगा पालन की प्रति यूनिट की लागत 01 लाख 10 हजार रुपये का खर्च आएगा। वहीं, माइनर कार्प की प्रति यूनिट स्थापित करने पर 94 हजार रुपये की लागत तय की गई है। लाभुक किसानों को सरकार 60 फीसद अनुदान देंगी।

पालन का तरीका और फायदे:

माइनर कार्प की श्रेणी में पोठिया, रेबा और बाटा जैसी छोटी देसी मछलियां आती हैं। ये मछलियां कम जगह में तेजी से बढ़ती हैं। कैटफिश और झींगा पालन भी बेहद मुनाफे का सौदा है। इनके लिए पानी की गुणवत्ता, ऑक्सीजन का स्तर (खासकर झींगा के लिए) और सही पूरक आहार मेंटेन रखना पड़ता है। बाजार में इन देसी मछलियों की काफी मांग रहती है और कीमत भी अच्छी मिलती है। पालकों को कम से कम नुकसान हो और पैदावार बढ़े, इसके लिए मत्स्य विभाग के विशेषज्ञ तालाब के रखरखाव से लेकर बेहतर बीज के इस्तेमाल तक की पूरी ट्रेनिंग पालकों को देंगे।

नदियों के सूखने से संकट:

नूरसराय के बुजुर्ग जगदीश प्रसाद, अस्थावां के प्रेम रंजन कुमार, चंडी के मनोज कुमार कहते हैं कि पहले नदियों में कलकल धार बहती थी और पानी का ठहराव लम्बे समय तक होता था तो इचना, पोठिया, चेंगा, गरैई, टेंगरा जैसी देसी मछलियां खूब विकसित होती थीं। नदियों पर संकट गहराने के साथ देसी मछलियां भी विलुप्त होती जा रही हैं।

क्या कहते हैं अधिकारी:

देसी नस्ल को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से योजना बनाई गई है। फिलहाल प्रयोग के तौर पर इसकी शुरुआत की जा रही है। अगर इसके परिणाम अच्छे आए, तो आने वाले सालों में मछलीपालन की यूनिटों की संख्या और दायरा दोनों बढ़ाया जाएगा। शंभु प्रसाद, जिला मत्स्य पदाधिकारी, नालंदा इन गांवों में लगेंगी यूनिटें : कैटफिश (4 यूनिट): रैइसा (चंडी), कपसियावां (हिलसा), गोराईं बिगहा (एकंगरसराय) और गिलानी (अस्थावां)। झींगा (2 यूनिट): रैइसा (चंडी) और मजीदरपुर (बिहारशरीफ)। माइनर कार्प (3 यूनिट): तिलहीपर (एकंगरसराय) और मथुरापुर (रहुई)।

सामान्य प्रश्न

नालंदा में किस प्रकार की मछलियों का पालन किया जाएगा?
नालंदा में माइनर कार्प, झींगा और कैटफिश का पालन किया जाएगा।
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