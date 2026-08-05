सदन में गूंजा चौडगरा-घाटमपुर फोर लेन का मामला

फतेहपुर। दोआबा को कानपुर व इटावा से जोड़ने वाले चौडगरा-घाटमपुर मार्ग का मामला सदन में गूंजा। विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान ने मामला सदन में उठाने के साथ ही इस मार्ग का निर्माण कराए जाने की आवाज उठाई। साथ ही मार्ग बनने से होने वाले फायदों को भी गिनाया गया, बताते हैं कि यह मार्ग 2017 में फोर लेन होने के लिए प्रस्तावित हुआ था जिसकी दो बार टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी है लेकिन बजट नहीं मिल सका। सिकंदरा घाटमपुर चौडगरा स्टेट हाईवे को फोर लेन किए जाने के लिए वर्ष 2017 में प्रस्ताव हो गया था, जिसके बाद 2021 में इसका काम करवाए जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कराई गई, लेकिन बजट न पास होने के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा काम को शुरू नहीं किया जा सका।

जिसके बाद गत वर्ष इस मार्ग के उच्चीकरण के लिए एक बार फिर से टेंडर प्रक्रिया को पूरा करा दिया गया, साथ ही तकनीकी मूल्यांकन की सभी प्रक्रियाएं भी पूरी की जा चुकी हैं इसके बावजूद इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल सकी जिससे एक बार फिर से इस मार्ग को फोर लेन बनाए जाने की योजना अधर में अटकी दिखाई दे रही है। विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान ने सदन में मांग करते हुए कहा कि मार्ग को फोर लेन करवाए जाने को कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की जाए। बताया कि इस मार्ग के उच्चीकरण से इटावा, कानपुर, फतेहपुर के साथ ही प्रयागराज में ओडीओपी सहित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उक्त जिलों की आपसी व्यापारिक गतिविधियों को भी नया आयाम मिल सकेगा। वहीं स्थानीय व्यापारियों को भी इससे लाभ मिलने के साथ क्षेत्र के विकास को भी पंख लग सकेंगे।