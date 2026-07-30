खादी उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर फोकस, खुलेंगे नए स्टोर

कुशीनगर में खादी उत्पादों की ब्राडिंग और मार्केटिंग पर जोर दिया जा रहा है। युवा पीढ़ी की खादी वस्त्र में रुचि बढ़ी है। मंत्री राकेश सचान ने विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर खादी स्टोर खोलने के निर्देश दिए। खादी को रोजगार सृजन का माध्यम बनाने की योजना है।

कुशीनगर के कॉमन फैसिलिटी सेंटर को जल्द शुरू करने के निर्देश सभी प्रशिक्षण केंद्र आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, गुणवत्ता में सुधार

खादी विभाग की योजनाओं की समीक्षा खादी विभाग की योजनाओं, बजट और रोजगार कार्यों की मंत्री राकेश सचान ने की समीक्षा

लखनऊ। विशेष संवाददाता

राज्य सरकार ने खादी उत्पादों की ब्राडिंग और मार्केंटिंग पर फोकस किया है। खासकर युवाओं को ध्यान में रखते हुए खादी वस्त्र तैयार किए जाएंगे। जल्दी ही नए स्टोर खुलेंगे। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक युवा पीढ़ी की खादी के कपड़ों में दिलचस्पी बढ़ी है। इसे देखते हुए बाजार और फैशन को ध्यान में रखते हुए खादी उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

खादी को बहुआयामी बनाएं गुरुवार को खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने खादी भवन में विभागीय समीक्षा के दौरान कहा कि खादी को बहुआयामी और बहुउपयोगी बनाया जाए। मौजूदा फैशन, बाजार की जरूरत के हिसाब से कपड़े डिजाइन किए जाएंगे। खादी कपड़ों की ब्राडिंग और मार्केटिंग पर फोकस किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि खादी को सिर्फ कुर्ता पायजामा तक ही सीमित न रखें। इसे बहुउपयोगी उत्पाद के रूप में देखें और उसी हिसाब से ब्राडिंग, मार्केटिंग की व्यवस्था करें।

खादी के स्टोर खोलें मंत्री सचान ने विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर खादी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि खादी कपड़ों की मांग बढ़ी है। हम बाजार और लोगों की जरूरत के मुताबिक उत्पाद तैयार करेंगे। सभी बिक्री केंद्रों, प्रशिक्षण संस्थानों और परिसंपत्तियों का सर्वे कर अधिक ग्राहकों वाले स्थानों पर नए खादी स्टोर खोले जाएंगे।

रोजगार का जरिया खादी मंत्री सचान ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशिक्षण, बजट व्यय, लंबित न्यायिक प्रकरणों और अनुशासनिक जांचों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा एवं रेशम क्षेत्र को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन का मजबूत आधार बना रही है। निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचे और बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित हो। इस दौरान प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी शिशिर, विशेष सचिव जय प्रकाश भारती सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।