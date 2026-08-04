उच्चस्तरीय टीम ने मां मुंडेश्वरी मंदिर का किया निरीक्षण

कैमूर में ऐतिहासिक मां मुंडेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार और इको टूरिज्म विकास के लिए अधिकारियों का दल पहुंचा। पुरातत्व विशेषज्ञों के साथ निरीक्षण और चर्चा की गई। मंदिर के संरक्षण व विकास की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का भी उल्लेख हुआ।

वैज्ञानिक मानक के अनुरूप मंदिर का जीर्णोंद्धार और इको टूरिज्म के विकास के लिए कैमूर की पंवरा पहाड़ी पहुंचा अधिकारियों का दल पुरातत्व एवं विरासत संरक्षण के क्षेत्र के विशेषज्ञ पद्मश्री डॉ. मोहम्मद केके भी थे शामिल विकास आयुक्त, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव ने विकास की संभावनाएं तलाशी भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। देश के प्राचीनतम शक्तिपीठ में शामिल जिले के ऐतिहासिक मां मुंडेश्वरी मंदिर के विकास की संभावनाओं की तलाश में मंगलवार को उच्च स्तरीय अधिकारियों का दल कैमूर पहुंचा। अधिकारियों ने मंदिर के वैज्ञानिक मानक के अनुरूप जीर्णोद्धार तथा आसपास के क्षेत्र में इको-टूरिज्म के समग्र विकास की संभावनाओं की तलाश में निरीक्षण किया। यह निरीक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के दिशा-निर्देशों, मंदिर के संरक्षण एवं समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मंदिर के निरीक्षण उच्चस्तरीय टीम में बिहार सरकार के विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव प्रणव कुमार शामिल थे। निरीक्षण के दौरान पुरातत्व एवं विरासत संरक्षण के क्षेत्र के विशेषज्ञ पद्मश्री डॉ. मोहम्मद केके (पूर्व क्षेत्रीय निदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण), कोलकाता विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. रजत सन्याल तथा बिहार विरासत विकास समिति के प्रो. अनिल कुमार भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान मंदिर की वर्तमान संरचनात्मक स्थिति, संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं तथा वैज्ञानिक जीर्णोद्धार की कार्य योजना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यटन के समन्वित केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं का भी आंकलन किया गया। निरीक्षण के बाद उच्चस्तरीय टीम ने अफसरों के साथ बैठक भी की।

यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की चर्चा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने पर चर्चा बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि छठी शताब्दी का यह प्राचीन मंदिर न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, बल्कि अपनी अद्वितीय स्थापत्य कला, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्ता के कारण राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भविष्य में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की संभावनाओं पर भी गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया।

सरकार की पहल और रोजगार के अवसर सरकार की महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी पहल जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मां मुंडेश्वरी मंदिर के संरक्षण, विरासत संवर्धन तथा सतत पर्यटन विकास के बीच समुचित संतुलन स्थापित करते हुए सभी विकास कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मानकों एवं विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में संपादित किए जाएंगे। यह निरीक्षण मां मुंडेश्वरी मंदिर के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ-साथ कैमूर जिले को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं इको-टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी पहल है। मौके पर डीएम नितिन कुमार सिंह, डीडीसी दिव्या शक्ति, वन प्रमंडल पदाधिकारी, मां मुंडेश्वरी न्यास समिति के सचिव अशोक कुमार सिंह भी मौजूद रहे। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा भभुआ। बैठक में यह भी बताया गया कि यह क्षेत्र कोलकाता-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के कैमूर में लगभग चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण पर्यटन विकास की दृष्टि से अत्यंत अनुकूल है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि मंदिर एवं आसपास के क्षेत्र की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विरासत को पूर्णत: सुरक्षित रखते हुए आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाए, जिससे स्थानीय युवाओं एवं ग्रामीणों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें। तेल्हाड कुंड़ के विकास पर हुई चर्चा भभुआ। बैठक में कैमूर जिले के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों अधौरा, तेलहाड़ कुंड एवं वन क्षेत्रों के समेकित विकास की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। घने वन क्षेत्रों एवं प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने, पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ करने तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने पर सहमति व्यक्त की गई। फोटो-04 अगस्त भभुआ- 04 कैप्शन- कैमूर के भगवानपुर की पंवरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर परिसर का मंगलवार को निरीक्षण करता उच्च स्तरीय अधिकारियों का दल।