सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल 13 अगस्त को होंगे
वर्ष 2026-27 में आयोजित होने वाले जिला, मंडल एवं प्रदेश स्तरीय सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल्स का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। जिला स्तर पर ट्रायल 13 अगस्त को हापुड़ में, मंडल स्तर पर 18-19 अगस्त को मेरठ में, और प्रदेश स्तर पर 24-25 अगस्त को आयोजित होंगे।
वर्ष 2026-27 में निर्धारित खेलों में आयोजित होने वाले जिला, मंडल एवं प्रदेश स्तरीय सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल्स का संशोधित निर्धारित कार्यक्रम जारी हो गया है।उक्त जानकारी देते हुए उप क्रीड़ा अधिकारी अरुणा सिरोही ने बताया कि जिला स्तर पर सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल 13 अगस्त को जेएमएस वर्ल्ड स्कूल हापुड़ में होंगे। जबकि मंडल स्तर पर चयन ट्रायल 18-19 अगस्त 2026 को कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम मेरठ में सुबह 10 बजे से आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश स्तर पर 24-25 अगस्त 2026 में ट्रायल आयोजन किया जाएगा। स्थान एवं नियम और शर्तें सब यथावत रहेगी।
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