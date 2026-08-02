Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल 13 अगस्त को होंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

वर्ष 2026-27 में आयोजित होने वाले जिला, मंडल एवं प्रदेश स्तरीय सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल्स का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। जिला स्तर पर ट्रायल 13 अगस्त को हापुड़ में, मंडल स्तर पर 18-19 अगस्त को मेरठ में, और प्रदेश स्तर पर 24-25 अगस्त को आयोजित होंगे।

सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल 13 अगस्त को होंगे

वर्ष 2026-27 में निर्धारित खेलों में आयोजित होने वाले जिला, मंडल एवं प्रदेश स्तरीय सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल्स का संशोधित निर्धारित कार्यक्रम जारी हो गया है।उक्त जानकारी देते हुए उप क्रीड़ा अधिकारी अरुणा सिरोही ने बताया कि जिला स्तर पर सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल 13 अगस्त को जेएमएस वर्ल्ड स्कूल हापुड़ में होंगे। जबकि मंडल स्तर पर चयन ट्रायल 18-19 अगस्त 2026 को कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम मेरठ में सुबह 10 बजे से आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश स्तर पर 24-25 अगस्त 2026 में ट्रायल आयोजन किया जाएगा। स्थान एवं नियम और शर्तें सब यथावत रहेगी।

ये भी पढ़ें:अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज खेलों के लिए 13 अगस्त को होंगे जिला स्तरीय चयन ट्रायल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News Hapur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।