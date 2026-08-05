एनबीडब्ल्यूएल ने धनाराघाट पुल डिजायन के लिए मांगा संशोधित प्रस्ताव
शारदा नदी के बाद अब जंगल में होकर एलीवेटेड पुल से गुजरेंगे वाहनएनबीडब्ल्यूएल ने धनाराघाट पुल डिजायन के लिए मांगा संशोधित प्रस्तावएनबीडब्ल्यूएल ने धनार
पीलीभीत। वन्यजीवों की अधिकता वाले कॉरिडोर में इंसानी दखलअंदाजी को रोकने के लिए अब धनाराघाट पुल की एप्रोच का संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। यह दूसरा मौका है कि जब स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ के बाद रिवाइज स्टेटस उप्र सरकार ने मांगा है। ताकि जंगल की हरियाली में प्रदूषण वाहनों का यातायात बाधक न बन सके। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल पर शासन की तरफ से प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव ने संशोधित प्रस्ताव पीटीआर के डीएफओ मांग लिया है।पिछले दिनों नौ जुलाई को चेन्नई में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक हुई थी। इसकी 91वीं बैठक में शारदा नदी के धनाराघाट पुल को लेकर कार्य वृत्त तैयार किया गया था।
शारदा नदी के घनारघाट पर बड़े पुल के बनने के प्रस्ताव से पूर्व 277 पेड़ों के पातन का प्रस्ताव था। पर जब स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने इस पर आत्ति जताई तो यहां पेड़ों की कम संख्या करीब 174 पेड़ों पातन पर बात बन गई। धनाराघाट का पुल काफी बड़े हिस्से में बन कर तैयार है। पर दोनों ही तरफ अब एप्रोच का काम मानसून के बाद शुरू होना है। इस एप्रोच के बनने से जंगल में सिंगल रोड पर उतरने वाले धनाराघाट पुल पर वाहनों की संख्या आने वालें दिनों में बढ़ जाएगी। भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख कर धनाराघाट पर बन रहे पुल को एलीवेटेड बनाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है।
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