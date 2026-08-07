Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वीबी-राम जी अभियान की प्रगति की सीडीओ ने की समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

हरदोई के विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी नेहा व्याडवाल की अध्यक्षता में वीबी-ग्राम जी अभियान और ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों और अन्य आजीविका कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई।

वीबी-राम जी अभियान की प्रगति की सीडीओ ने की समीक्षा

हरदोई। विकास भवन सभागार में गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी नेहा व्याडवाल की अध्यक्षता में वीबी-ग्राम जी अभियान एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। विकास खंडवार अभियान की प्रगति का आकलन करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायतों के सर्वेक्षण, पात्र लाभार्थियों के चिन्हांकन, आयुष्मान भारत योजना, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संतृप्तिकरण, लंबित प्रकरणों एवं विकास खंडवार प्रगति की समीक्षा की गई। स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं विस्तार, पात्र परिवारों को समूहों से जोड़ने, जीरो पॉवर्टी अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक क्रेडिट लिंकेज, सामुदायिक निवेश निधि, रिवॉल्विंग फंड, लखपति दीदी अभियान, विद्युत सखी, कृषि मित्र, प्रेरणा कैंटीन तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सहित अन्य आजीविका कार्यक्रमों की भी बिंदुवार समीक्षा की गई।

ये भी पढ़ें:वीबी-ग्राम जी अभियान की प्रगति की सीडीओ ने की समीक्षा

सीडीओ ने कहा कि प्रत्येक पात्र परिवार तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें योजनाओं से पूर्ण रूप से संतृप्त करना है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hardoi News Hardoi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।