वीबी-राम जी अभियान की प्रगति की सीडीओ ने की समीक्षा

हरदोई। विकास भवन सभागार में गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी नेहा व्याडवाल की अध्यक्षता में वीबी-ग्राम जी अभियान एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। विकास खंडवार अभियान की प्रगति का आकलन करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायतों के सर्वेक्षण, पात्र लाभार्थियों के चिन्हांकन, आयुष्मान भारत योजना, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संतृप्तिकरण, लंबित प्रकरणों एवं विकास खंडवार प्रगति की समीक्षा की गई। स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं विस्तार, पात्र परिवारों को समूहों से जोड़ने, जीरो पॉवर्टी अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक क्रेडिट लिंकेज, सामुदायिक निवेश निधि, रिवॉल्विंग फंड, लखपति दीदी अभियान, विद्युत सखी, कृषि मित्र, प्रेरणा कैंटीन तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सहित अन्य आजीविका कार्यक्रमों की भी बिंदुवार समीक्षा की गई।