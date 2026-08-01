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शीतला चौकिया में निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर डीएम नाराज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने कलक्ट्रेट सभागार में 50 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की। कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के लिए जोनल अधिकारियों को भी निर्देश दिए।

शीतला चौकिया में निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर डीएम नाराज

जौनपुर, संवाददाता। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में 50 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि निर्माण समय-सीमा के भीतर, गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाए। जिन परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब हो रहा है, उनमें तेजी लाते हुए नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मापुर के पुनर्निर्माण कार्य का गुणवत्ता परीक्षण कराने के निर्देश दिए।

त्रिलोचन महादेव मंदिर के दिव्य एवं भव्य रूप देने के लिए जिलाधिकारी स्तर से प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए। साथ ही रासमंडल स्थित हनुमान जी मंदिर के सौन्दर्यीकरण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने एवं परिसर में फिनिशिंग कार्य और ग्रीनरी विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इंदिरा गांधी स्टेडियम में महिला शौचालय एवं स्विमिंग पूल की क्रियाशीलता रखने के निर्देश दिए। साइबर थाना भवन का गुणवत्ता परीक्षण कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के अधिकारियों की बैठक में अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध उच्च स्तर पर पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। शीतला चौकियां मंदिर से कार्यों की अत्यंत धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि श्रमिक बढाकर शीघ्र अति शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिया। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। सभी परियोजनाओं की अलग से विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित किए जाने की बात कही। साथ ही सभी विभागों को नियमित स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा पूर्ण परियोजनाओं को जनहित में शीघ्र संचालित कराने के निर्देश दिए।

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