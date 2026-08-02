एक सप्ताह के अंदर म्यूटेशन के सभी लंबित मामलों का निष्पादन करें : डीएम
-01purn34-समीक्षा बैठक करते हुए डीएम। पूर्णिया, वरीय संवाददाता। समाहर्ता-सह- जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को जिला भू-अर्जन कार्
पूर्णिया, वरीय संवाददाता। जिलाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्णिया जिला में चल रहे सभी भू-अर्जन परियोजनाओं यथा ग्रीन फील्ड हाईवे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, एनएच-31 (पूर्णिया-खगड़िया) चौड़ीकरण परियोजना, प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का विकास, केनगर अंचल भुटहा मोड़ से मिलिया पॉलिटेक्निक कॉलेज भाया पूर्णिया श्रीनगर पथ, एनएच- 107 महेशखूट-सोनबरसा राज-मधेपुरा-पूर्णिया चौड़ीकरण योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही भू-अर्जन से संबंधित म्यूटेशन के लंबित मामलों की भी गहन समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर म्यूटेशन के सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें।
जिन रैयतों का भू-लगान लंबित है, उसका निपटारा कैंप मोड में करें। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी व एनएचएआई पीडी पूर्णिया मौजूद थे।
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