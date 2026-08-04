डीसी ने बैंकों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन का निर्देश

गढ़वा, प्रतिनिधि। जिले में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा मंगलवार को समाहरणालय सभागार में हुई। डीसी पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में बैंकों की धीमी कार्यप्रणाली पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए लंबित मामलों का जल्द निष्पादन और अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिया। जिला उद्योग केंद्र की ओर से योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों, बैंक स्तर पर ऋण स्वीकृति, भुगतान, लंबित मामलों, मार्जिन मनी सब्सिडी और भौतिक सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई।समीक्षा

के दौरान पाया गया कि कई बैंक निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लाभुकों को समय पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए जिले को 26 इकाइयों का लक्ष्य मिला है। उसके विरुद्ध 66 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। उनमें से केवल सात आवेदनों को स्वीकृति मिली, जबकि चार लाभुकों को 94.05 लाख रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। वहीं सात आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं और 56 आवेदन अभी भी बैंक स्तर पर लंबित हैं। वहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत अब तक 5,207 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें 190 आवेदन ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित हैं। जिला स्तर पर 5,017 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,774 आवेदन अगले चरण के लिए अनुशंसित किए गए हैं। वर्तमान में 79 आवेदन जांच प्रक्रिया में हैं, जबकि 1,164 आवेदन अस्वीकृत किए जा चुके हैं। डीसी ने सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को आवेदन अस्वीकृत करने से पहले योजना के सभी नियमों का गंभीरता से पालन करने और पात्र आवेदकों को अधिक से अधिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य अधिकाधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है, इसलिए बैंक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और लंबित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें। बैठक में सभी जिला संसाधन व्यक्तियों को उच्च गुणवत्ता वाले आवेदनों की ऑनलाइन प्रक्रिया तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया गया, ताकि जिले को मिले लक्ष्य की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित हो सके। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, अग्रणी बैंक प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, जेएसएलपीएस के अधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।