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कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने गांव में किसानों से किया संवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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- बहरवार एवं अरदौना गांव में किया भ्रमण, योजनाओं का लाना हाल कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने गांव में किसानों से किया संवादकृषि वैज्ञानिकों की टीम ने गांव

कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने गांव में किसानों से किया संवाद

पहसा, हिन्दुस्तान संवाद। कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्तपोषित परियोजना की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक विशेष टीम पहुंची। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ.विनय सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। टीम और केंद्र के समस्त वैज्ञानिकों ने परियोजना के अंतर्गत गोद लिए गए गांव बहरवार एवं अरदौना का विस्तृत दौरा किया। इस दौरान किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। बहरवार गांव में परियोजना के तहत किसानों को वितरित किए गए सबौर मंसूरी प्रजाति के धान के बीजों के प्रदर्शन खेतों का विशेषज्ञों ने जायजा लिया और फसल की स्थिति देखी।

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अरदौना और बहरवार गांव में योजना के तहत लाभान्वित किसानों को दी गई बकरियों एवं उनके रखरखाव का निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान टीम ने स्थानीय किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी खेती और पशुपालन से जुड़ी समस्याओं व व्यावहारिक चुनौतियों को समझा। समीक्षा के अंत में विशेषज्ञ टीम ने परियोजना को धरातल पर और अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा किसान-उपयोगी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सुझाव दिए। केंद्र के वैज्ञानिकों ने टीम द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों को पूर्ण रूप से लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। टीम में डॉ.डी.राम, प्रेम चंद चौरसिया, डा.एसके श्रीवास्तव, डॉ.वीके राव एवं डॉ.अजय कुमार शामिल रहे।

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