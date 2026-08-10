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दावा-आपत्ति की सुनवाई को लेकर बैठक करते बीडीओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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दावा-आपत्ति की सुनवाई को लेकर बैठक करते बीडीओदावा-आपत्ति की सुनवाई को लेकर बैठक करते बीडीओदावा-आपत्ति की सुनवाई को लेकर बैठक करते बीडीओ

दावा-आपत्ति की सुनवाई को लेकर बैठक करते बीडीओ

रानेश्वर। प्रखंड सभागार में रविवार को एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने की। बैठक में नोटिस तथा दावा आपत्ति की सुनवाई को लेकर तैयारी की समीक्षा की गई। प्रखंड में कुल 97 मतदान केंद्र है और कुल 2642 मतदाता ऐसे है जिसका मैपिंग गत एसआईआर से नहीं हुआ है, जबकि 4908 मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित है। वहीं 1697 मतदाता अनुपस्थित तथा 2703 मतदाता के पास दो वोटर कार्ड है। ऐसे सभी मतदाता का दावा आपत्ति करने एवं नोटिस निर्गत होने पर सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के लिए प्रखंड स्तर पर 5 की संख्या में टीम का गठन किया गया है।

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टीम को ससमय दस्तावेज सहायक निर्वचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर सभी बीएलओ,बीएलओ सुपरवाईजर,निर्वाचन कर्मी, ऑपरेटर समेत अन्य मौजूद थे।फोटो-9दुमका-74,कैप्सन-एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक करते बीडीओ

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