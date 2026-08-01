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आधारभूत भाषा एवं गणितीय दक्षता को बेहतर बनाने पर चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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टीचिंग एट द राइट लेवल (टीआरएलएम) कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रखंडों को समयबद्ध दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में छात्रों की भाषा और गणितीय दक्षता सुधार के साथ-साथ इंस्पायर अवार्ड में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। सभी स्तरों पर शिक्षकों का उन्मुखीकरण भी किया जाएगा।

आधारभूत भाषा एवं गणितीय दक्षता को बेहतर बनाने पर चर्चा

सही स्तर पर शिक्षण की समीक्षा बैठक में प्रखंडों को समयबद्ध क्रियान्वयन का निर्देश, भाषा व गणितीय दक्षता सुधार पर जोर इंस्पायर अवार्ड व राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करें प्रथम संस्था के प्रतिनिधि ने टीएआरएल कार्यक्रम विस्तृत जानकारी दी (युवा पेज की लीड खबर) भभुआ, नगर संवाददाता। टीचिंग एट द राइट लेवल (टीआरएलएम) यानी सही स्तर पर शिक्षण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शनिवार को जिला शिक्षा भवन के सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सरकारी विद्यालयों में कक्षा चार से आठ तक के विद्यार्थियों की आधारभूत भाषा एवं गणितीय दक्षता को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) शंभू कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यक्रम के संचालन, अनुश्रवण, मूल्यांकन और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

बैठक में लिया गया निर्णय

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी विद्यालयों में बेसलाइन आकलन पूरा कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में अपेक्षित सुधार लाया जा सके। बैठक में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड लेखा सहायक तथा प्रखंड तकनीकी टीम के सदस्य शामिल हुए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि टीएआरएल कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर की पहचान कर उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था विकसित करना है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक प्रखंड के कार्यक्रम की नियमित निगरानी करें और विद्यालय स्तर तक इसकी प्रगति पर सतत नजर रखें। उन्होंने सभी अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया, ताकि कार्यक्रम का लाभ प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके।

आधारभूत अधिगम मूल्यांकन

14 अगस्त तक पूरा करना होगा बेसलाइन असेसमेंट बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 14 अगस्त 2026 तक कक्षा चार से आठ तक के सभी विद्यार्थियों का आधारभूत अधिगम मूल्यांकन (बेसलाइन असेसमेंट) निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा कर उसकी समेकित रिपोर्ट जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। इसके पहले प्रत्येक प्रखंड में शिक्षकों का उन्मुखीकरण (ओरिएंटेशन) आयोजित कर उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया, रिपोर्टिंग प्रणाली तथा शिक्षण रणनीति की विस्तृत जानकारी देने को कहा गया। अधिकारियों ने माना कि सही मूल्यांकन के आधार पर ही बच्चों की सीखने की कमियों को दूर किया जा सकेगा।

टीएआरएल कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग होने वाले टेस्टिंग टूल्स

टेस्टिंग टूल्स और मूल्यांकन प्रक्रिया की दी जानकारी बैठक में प्रथम संस्था के प्रतिनिधि शिवाकांत तिवारी ने टीएआरएल कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग होने वाले टेस्टिंग टूल्स और मूल्यांकन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन कर उन्हें समान क्षमता वाले समूहों में विभाजित किया जाएगा, ताकि उनकी आवश्यकता के अनुसार भाषा और गणित का शिक्षण कराया जा सके। इस दौरान गुणवत्ता समन्वयक ओमप्रकाश मिश्रा एवं मृत्युंजय कुमार शर्मा ने भी कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक जानकारी साझा की। बैठक में सिकंदर कुमार सुमन, सुमित कुमार, डॉ. वंदना, हरेंद्र कुमार, दिवाकर कुमार सहित सभी प्रखंड तकनीकी टीम के सदस्य मौजूद रहे।

इंस्पायर अवार्ड और बाल विज्ञान कांग्रेस

इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2026-27 के तहत जिले के सभी विद्यालयों की शत-प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में अधिकाधिक विद्यालयों और विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने वाले इन कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी से विद्यार्थियों की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। उन्होंने सभी प्रखंडों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक तैयारियां पूरी कर टीएआरएल सहित सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की बात कही। फोटो: 1 अगस्त भभुआ- 13 कैप्शन: जिला शिक्षा भवन के सभागार में शनिवार को टीएआरएल कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश देते जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शंभू कुमार सिंह।

सामान्य प्रश्न

बैठक में बेसलाइन आकलन कब पूरा करना है?
बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 14 अगस्त 2026 तक कक्षा चार से आठ तक के सभी विद्यार्थियों का आधारभूत अधिगम मूल्यांकन पूरा करना होगा।
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