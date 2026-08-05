टीबी मुक्त भारत अभियान: संदिग्ध मरीजों की होगी पहचान
मुंगेर में मंगलवार को सिविल सर्जन डॉ. राजू की अध्यक्षता में टीबी मुक्त भारत अभियान और नियमित टीकाकरण की समीक्षा बैठक हुई। सभी चिकित्सा अधिकारियों ने इस बैठक में वर्चुअल रूप से भाग लिया। डॉ. राजू ने विशेष शिविर लगाकर टीबी स्क्रीनिंग बढ़ाने और जांच से जुड़ी जानकारियों को तुरंत पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया।
मुंगेर, निज संवाददाता। प्री-फैब्रिकेटेड स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सिविल सर्जन डॉ. राजू की अध्यक्षता में मंगलवार को टीबी मुक्त भारत अभियान और नियमित टीकाकरण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रबंधक, बीसीएम और ब्लॉक एमएनई वर्चुअली जुड़े। सिविल सर्जन ने निर्देश दिया कि राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग के तहत जिले के प्रत्येक प्रखंड में विशेष शिविर लगाकर अधिक से अधिक लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की जाए। लक्षणों के आधार पर संदिग्ध मरीजों की पहचान कर उनका बलगम व एक्स-रे परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाए। इसके लिए तीन पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें विभिन्न प्रखंडों के शिविरों में भेजी जा रही हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच से जुड़ी सभी जानकारियां तुरंत पोर्टल पर अपलोड की जाएं और कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक के दौरान नियमित टीकाकरण और गार्डासिल वैक्सीनेशन की प्रगति का भी जायजा लिया गया। मौके पर जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. ध्रुव कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी फैजान आलम अशरफी, यक्ष्मा विभाग के दिलीप कुमार और डिस्ट्रिक्ट एमएनई शशिप्रकाश मुख्य रूप से मौजूद रहे।
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