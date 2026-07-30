राशन कार्ड बनाने और संशोधन कार्यों में तेजी लाने का आदेश
आरा, हमारे संवाददाता। इस दौरन राशन कार्ड बनाने एवं संशोधन से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
आरा, हमारे संवाददाता। डीएम तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में राशन कार्ड बनाने और संशोधन से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में गुरुवार को आयोजित की गई। इस दौरन राशन कार्ड बनाने एवं संशोधन से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कैंप मोड में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन कर शीघ्र निष्पादन किया जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। विशेष रूप से महादलित टोलों सहित ऐसे सभी पात्र परिवारों, जिनका अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है अथवा जिनके राशन कार्ड में किसी प्रकार का संशोधन लंबित है, उनके मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्र में राशन कार्ड बनाने एवं संशोधन कार्यों की नियमित समीक्षा करें। साथ ही प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर पात्र लाभुकों तक पहुंच सुनिश्चित करें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें