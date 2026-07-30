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राशन कार्ड बनाने और संशोधन कार्यों में तेजी लाने का आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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आरा, हमारे संवाददाता। इस दौरन राशन कार्ड बनाने एवं संशोधन से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

राशन कार्ड बनाने और संशोधन कार्यों में तेजी लाने का आदेश

आरा, हमारे संवाददाता। डीएम तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में राशन कार्ड बनाने और संशोधन से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में गुरुवार को आयोजित की गई। इस दौरन राशन कार्ड बनाने एवं संशोधन से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कैंप मोड में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन कर शीघ्र निष्पादन किया जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। विशेष रूप से महादलित टोलों सहित ऐसे सभी पात्र परिवारों, जिनका अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है अथवा जिनके राशन कार्ड में किसी प्रकार का संशोधन लंबित है, उनके मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्र में राशन कार्ड बनाने एवं संशोधन कार्यों की नियमित समीक्षा करें। साथ ही प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर पात्र लाभुकों तक पहुंच सुनिश्चित करें।

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